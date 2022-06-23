https://tr.sputniknews.com/20220623/define-icin-kacak-kazi-yapan-bir-kisi-10-metrelik-cukura-duserek-hayatini-kaybetti-----1057850483.html

Define için kaçak kazı yapan bir kişi 10 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti

Define için kaçak kazı yapan bir kişi 10 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, define için kaçak kazı yaptığı ileri sürülen bir kişi, kazdığı 10 metrelik çukura düşerek yaşamını yitirdi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T22:39+0300

2022-06-23T22:39+0300

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defineci

define

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izmir

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Sarp arazide define aramak için kaçak kazı yaptığı öne sürülen Murat Yazar , define aramak için kazdığı çukura düştü. Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Çukurda çalışma başlatan ekipler, güçlükle Yazar'ın düştüğü yere ulaştı. Yapılan kontrolde, Murat Yazar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yazar'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede alanda define aramada kullanılan materyaller de ele geçirildi.Ekipler, kazı yapılan alanın kapatılması için gerekli çalışmaları başlatıp, bölgedeki ekip sayısını arttırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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defineci, define, izmir, çukur