'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu, geriye moloz yığınları kaldı

© İHA Binanın yıkımını onayladığını ifade eden Yakup Koca, "Ben Almanya'da yaşıyorum. Google'de arama yaptığımda bu bina çıkıyordu ve gelince göremeyince şaşırıp sordum. Güzel bir proje çizmişler. Biz gurbetçiler özellikle park yeri bulamıyorduk. Onaylıyorum Kahramanmaraş için hayırlı uğurlu olur" dedi.