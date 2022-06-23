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'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu, geriye moloz yığınları kaldı
'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu, geriye moloz yığınları kaldı
İnternet arama motorlarında, ‘Dünyanın en saçma binası’ yazılıp arama yapıldığında yaklaşık 300 bin sonuç arasında ilk sırada çıkan Kahramanmaraş İl Özel İdare... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
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google, фото, saçma, bina, kahramanmaraş

'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu, geriye moloz yığınları kaldı

14:35 23.06.2022 (güncellendi: 14:40 23.06.2022)
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İnternet arama motorlarında, ‘Dünyanın en saçma binası’ yazılıp arama yapıldığında yaklaşık 300 bin sonuç arasında ilk sırada çıkan Kahramanmaraş İl Özel İdare İş Merkezi Binası tamamen yıkıldı. Yıkımı tamamlanan binanın molozları iş makineleri ile kaldırılıyor.
© İHAYaklaşık 6 ay önce yıkım işlemine başlanan binadan geriye ise moloz yığınları kaldı. İş makineleri yardımıyla moloz yığınları kaldırılırken, binanın yerinde adeta yeller esiyor.
'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu, geriye moloz yığınları kaldı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Yaklaşık 6 ay önce yıkım işlemine başlanan binadan geriye ise moloz yığınları kaldı. İş makineleri yardımıyla moloz yığınları kaldırılırken, binanın yerinde adeta yeller esiyor.
© İHABinanın yıkımını onayladığını ifade eden Yakup Koca, "Ben Almanya'da yaşıyorum. Google'de arama yaptığımda bu bina çıkıyordu ve gelince göremeyince şaşırıp sordum. Güzel bir proje çizmişler. Biz gurbetçiler özellikle park yeri bulamıyorduk. Onaylıyorum Kahramanmaraş için hayırlı uğurlu olur" dedi.
'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu, geriye moloz yığınları kaldı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Binanın yıkımını onayladığını ifade eden Yakup Koca, "Ben Almanya'da yaşıyorum. Google'de arama yaptığımda bu bina çıkıyordu ve gelince göremeyince şaşırıp sordum. Güzel bir proje çizmişler. Biz gurbetçiler özellikle park yeri bulamıyorduk. Onaylıyorum Kahramanmaraş için hayırlı uğurlu olur" dedi.
© İHAKahramanmaraş'ta, 1994 yılında yapılan İl Özel İdare binasının da bulunduğu bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. 4 dönümlük alanda 25 yapı ve 300 bağımsız birim yer alacak.
'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu, geriye moloz yığınları kaldı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Kahramanmaraş'ta, 1994 yılında yapılan İl Özel İdare binasının da bulunduğu bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. 4 dönümlük alanda 25 yapı ve 300 bağımsız birim yer alacak.
© İHAKahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde yaklaşık 6 ay önce yıkım işlemleri başlanmış, alanda önce eski adliye binası, daha sonra eski emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları gerçekleşmişti.
'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu, geriye moloz yığınları kaldı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde yaklaşık 6 ay önce yıkım işlemleri başlanmış, alanda önce eski adliye binası, daha sonra eski emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları gerçekleşmişti.
© İHA2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünen bina, yaklaşık 90 bölümden oluşuyordu. Binanın yıkımı ile ilgili büyükşehir belediyesinin bütçesine, 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanmış oldu.
'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu, geriye moloz yığınları kaldı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünen bina, yaklaşık 90 bölümden oluşuyordu. Binanın yıkımı ile ilgili büyükşehir belediyesinin bütçesine, 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanmış oldu.
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