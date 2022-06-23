https://tr.sputniknews.com/20220623/ekmegin-icinden-poset-cikti-1057826409.html
Ekmeğin içinden poşet çıktı
Ekmeğin içinden poşet çıktı
Kırşehir'de fırından alınan ekmeğin içinden poşet çıktı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T15:18+0300
2022-06-23T15:18+0300
2022-06-23T15:18+0300
yaşam
türkiye
poşet
ekmek
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Kırşehir'de fırından ekmek alan Samet Yaylagül, ekmeğin için bir plastik ile karşılaştı. Plastiği incelediğinde, poşet olduğunu anlayan Yaylagül, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine de şikayetçi oldu. Yaylagül, "Şaşırdım. Tarım İl Müdürlüğüne de yaşadığım durumla ilgili şikayetçi oldum. Halk sağlığı açısından da gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211228/ekmegin-icinden-vida-cikti-2-yillik-ekmegini-verelim-sikayet-etme-1052184559.html
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türkiye, poşet, ekmek
Ekmeğin içinden poşet çıktı
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Kırşehir'de fırından alınan ekmeğin içinden poşet çıktı.
Kırşehir'de fırından ekmek alan Samet Yaylagül, ekmeğin için bir plastik ile karşılaştı.
Plastiği incelediğinde, poşet olduğunu anlayan Yaylagül, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine de şikayetçi oldu.
Yaylagül, "Şaşırdım. Tarım İl Müdürlüğüne de yaşadığım durumla ilgili şikayetçi oldum. Halk sağlığı açısından da gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.