https://tr.sputniknews.com/20220623/ekmegin-icinden-poset-cikti-1057826409.html

Ekmeğin içinden poşet çıktı

Ekmeğin içinden poşet çıktı

Kırşehir'de fırından alınan ekmeğin içinden poşet çıktı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T15:18+0300

2022-06-23T15:18+0300

2022-06-23T15:18+0300

yaşam

türkiye

poşet

ekmek

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Kırşehir'de fırından ekmek alan Samet Yaylagül, ekmeğin için bir plastik ile karşılaştı. Plastiği incelediğinde, poşet olduğunu anlayan Yaylagül, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine de şikayetçi oldu. Yaylagül, "Şaşırdım. Tarım İl Müdürlüğüne de yaşadığım durumla ilgili şikayetçi oldum. Halk sağlığı açısından da gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211228/ekmegin-icinden-vida-cikti-2-yillik-ekmegini-verelim-sikayet-etme-1052184559.html

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türkiye, poşet, ekmek