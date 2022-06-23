https://tr.sputniknews.com/20220623/elif-cakal-davasinda-olay-yerindeki-kesifte-aileler-arasinda-gerginlik-cikti-1057794918.html

Elif Çakal davasında olay yerindeki keşifte aileler arasında gerginlik çıktı

Elif Çakal davasında olay yerindeki keşifte aileler arasında gerginlik çıktı

Sultangazi'de cansız bedeni Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin mahkemenin talebi üzerine olay yerinde... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

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elif çakal

sultangazi

gerginlik

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İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkemenin olay yerinde keşif yapılmasına karar vermesinin ardından olayın yaşandığı yerde bugün mahkeme heyetinden bir üye hakim eşliğinde keşif yapıldı. Sanıklar, avukatları ve bilirkişi heyeti Cebeci Mahallesi'ndeki ormanlık alana geldi. Polislerin de katıldığı keşif sırasında olay yerinde detaylı incelemelerde bulunuldu. Çevik kuvvet polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak, sanık ailelerini incelemenin yapıldı alandan uzaklaştırdı.Keşif yapıldığı sırada Elif Çakal'ın annesi ile sanık yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Anne Hacer Çakal'ın sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı. Keşif yapıldıktan sonra Çakal ailesi ve avukatları açıklamalarda bulundu.Elif Çakal'ın annesi Hacer Çakal, keşif öncesi olay yerine geldiğini, polisin olay çıkma ihtimaline karşı olay yerinden karakola götürüldüğünü belirterek, "Ben biraz bağırdım, çağırdım. Onları görünce dayanamadım. Onlar orada duruyor, polis bizi alıyor karakola götürüyor. Benim çocuğum sapa sağlam bir çocuktu. Evden çağırmış götürmüşler, benim çocuğum hasta değildi. Götürmüşler orada öldüresiye dövmüşler. Benim çocuğum hayata bağlıydı, çok seviyorduk birbirimizi" dedi.'Ölüm sebebi onlar'Çakal'ın babası Kadir Çakal "Olaydan 2-3 dakika önce dövüyorlar. Çocuk ya korkusundan atladı ya da bunlar götürüp attılar, yani ölüm sebebi onlar. Daha başka bir açıklamanın anlamı yok, her şey ortada. Ben devletin adaletine güveniyorum. İnşallah iyi şeyler çıkacağına da inanıyorum" ifadelerini kullandı. Çakal ailesinin avukatı Dilara Yeni, "Burada kızını kaybeden, kızı vahşice öldürülen bir anne söz konusu. Buna rağmen aile buraya geldiğinde, sanık yakınları anneye yönelik, 'kızına sahip çıksaydın' şeklinde tahrik edici bazı ifadelerde bulundular. Bunlar kesinlikle çok yanlış. Tek tanık var bu dosyada. Biz doğru ifadede bulunduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.

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elif çakal, sultangazi, gerginlik