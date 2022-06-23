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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220623/ermitaj-muzesinden-abd-ve-avrupadaki-sergilere-moratoryum-1057842300.html
Ermitaj Müzesi’nden, ABD ve Avrupa'daki sergilere moratoryum
Ermitaj Müzesi’nden, ABD ve Avrupa'daki sergilere moratoryum
Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Ermitaj Müzesi, ABD ve Avrupa’daki sergilere bir yıllık moratoryum uyguladığını bildirdi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T19:55+0300
2022-06-23T19:55+0300
ukrayna krizi
rusya
ermitaj müzesi
st. petersburg
tarihi eser
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Daha önce Avrupa'ya gönderilen tüm eserlerin Rusya’ya geri getirildiği vurgulanarak, benzer bir moratoryumun 1990’larda güvenlik nedenleriyle Rusya’da da uygulandığı hatırlatıldı.Müzenin Vkontakte hesabından yapılan açıklamada, Ermitaj’ın ABD ve Avrupa’da bir yıl boyunca sergi düzenlemeyeceği belirtilerek, “Ermitaj, Avrupa ve ABD'deki sergilere bir yıllık moratoryum getiriyor. 1990'larda da müzenin güvenlik ve yüksek finansal riskler nedeniyle Rusya'daki sergilere moratoryum uyguladığını hatıratmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.Müzenin Avrupa’ya gönderdiği tüm eserleri ülkeye geri getirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu eserlerin mart-haziran ayları arasında Amsterdam, Hamburg, Brüksel, Londra, Milano, Roma ve Paris’te sergilendiği ve son olarak 21 Haziran’da Titian'ın ‘Genç Bir Kadının Portresi’ ve Cariani'nin ‘Temptation’ eserlerinin sergilerden döndüğü kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220623/canli--ukraynadaki-ozel-askeri-harekatin-ardindan-abdde-sputnik-ve-rtye-ilgi-onemli-oranda-artti-1057830694.html
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rusya, ermitaj müzesi, st. petersburg, tarihi eser

Ermitaj Müzesi’nden, ABD ve Avrupa'daki sergilere moratoryum

19:55 23.06.2022
© Sputnik / Aleksey DaniçevErmitaj Müzesi
Ermitaj Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© Sputnik / Aleksey Daniçev
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Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Ermitaj Müzesi, ABD ve Avrupa’daki sergilere bir yıllık moratoryum uyguladığını bildirdi.
Daha önce Avrupa'ya gönderilen tüm eserlerin Rusya’ya geri getirildiği vurgulanarak, benzer bir moratoryumun 1990’larda güvenlik nedenleriyle Rusya’da da uygulandığı hatırlatıldı.
Müzenin Vkontakte hesabından yapılan açıklamada, Ermitaj’ın ABD ve Avrupa’da bir yıl boyunca sergi düzenlemeyeceği belirtilerek, “Ermitaj, Avrupa ve ABD'deki sergilere bir yıllık moratoryum getiriyor. 1990'larda da müzenin güvenlik ve yüksek finansal riskler nedeniyle Rusya'daki sergilere moratoryum uyguladığını hatıratmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.
Müzenin Avrupa’ya gönderdiği tüm eserleri ülkeye geri getirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu eserlerin mart-haziran ayları arasında Amsterdam, Hamburg, Brüksel, Londra, Milano, Roma ve Paris’te sergilendiği ve son olarak 21 Haziran’da Titian'ın ‘Genç Bir Kadının Portresi’ ve Cariani'nin ‘Temptation’ eserlerinin sergilerden döndüğü kaydedildi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
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