https://tr.sputniknews.com/20220623/eski-emniyet-muduru-hanefi-avcinin-rutbeleri-geri-alinacak-1057806076.html

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alınacak

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alınacak

Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Dairesi Başkanı Hanefi Avcı’nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T10:09+0300

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türkiye

hanefi avcı

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Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülen emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verildiği belirtildi.Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Dairesi Başkanı Hanefi Avcı hakkında “AİHM kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını" söylediği için soruşturma açılmıştı.

türkiye

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hanefi avcı