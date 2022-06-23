https://tr.sputniknews.com/20220623/europol-ukraynali-siginmacilari-kandiran-insan-kacakcilari-agini-ortaya-cikardi-1057851327.html
Europol, Ukraynalı sığınmacıları kandıran insan kaçakçıları ağını ortaya çıkardı
Europol, Ukraynalı sığınmacıları kandıran insan kaçakçıları ağını ortaya çıkardı
Avrupa Polis Teşkilatı Europol, 125 online-platformu inceleyerek Ukraynalı sığınmacıları kandırmak için interneti kullanan 9 insan kaçakçılığı zanlısını tespit... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T22:54+0300
2022-06-23T22:54+0300
2022-06-23T22:58+0300
ukrayna krizi
europol
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ukrayna
sığınmacı
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dolandırıcılık
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Europol’ün açıklamasında, düzenledikleri bir operasyon kapsamında, Ukraynalı sığınmacıları iş gücü veya cinsel sömürüye dahil etmeyi amaçlayan suç faaliyetlerini tespit etme amacıyla internet siteleri ile sosyal medyayı taradığı ifade edildi.Sosyal medyada, Ukraynalı sığınmacılara iş, taşınma veya konut aramada yardım teklif eden paylaşımlara yoğunlaşan Europol yetkilileri, ayrıca tanışma sitelerini, işe alım sitelerini ve seks hizmetleri platformlarını da taradı.Açıklamada, “Güvenlik mensupları, Ukraynalı sığınmacılara yönelik çok sayıda şüpheli iş teklifi tespit etti. Aralarından bazıları, ‘fotoğraf çekimi’ başlıklarını taşıyordu. Müfettişler, kurbanları ‘parlak gelecek’ vaatleriyle kandırarak cinsel sömürüye çekme çabalarını ortaya çıkardı” ifadesine yer verildi.Europol’ün 9 olası zanlıyı tespit ederek 15 soruşturma açtığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220622/canli--almanya-basbakani-scholz-avrupadaki-nato-ulkeleri-arasinda-en-buyuk-orduya-sahip-olacagiz-1057769298.html
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europol, europol, ukrayna, sığınmacı, operasyon, dolandırıcılık
Europol, Ukraynalı sığınmacıları kandıran insan kaçakçıları ağını ortaya çıkardı
22:54 23.06.2022 (güncellendi: 22:58 23.06.2022) Abone ol
Avrupa Polis Teşkilatı Europol, 125 online-platformu inceleyerek Ukraynalı sığınmacıları kandırmak için interneti kullanan 9 insan kaçakçılığı zanlısını tespit ettiğini duyurdu.
Europol’
ün açıklamasında,
düzenledikleri bir operasyon
kapsamında, Ukraynalı sığınmacıları
iş gücü veya cinsel sömürüye dahil etmeyi amaçlayan suç faaliyetlerini tespit etme amacıyla internet siteleri ile sosyal medyayı taradığı ifade edildi.
Sosyal medyada, Ukraynalı sığınmacılara iş, taşınma veya konut aramada yardım teklif eden paylaşımlara yoğunlaşan Europol yetkilileri, ayrıca tanışma sitelerini, işe alım sitelerini ve seks hizmetleri platformlarını da taradı.
Açıklamada, “Güvenlik mensupları, Ukraynalı sığınmacılara yönelik çok sayıda şüpheli iş teklifi tespit etti. Aralarından bazıları, ‘fotoğraf çekimi’ başlıklarını taşıyordu. Müfettişler, kurbanları ‘parlak gelecek’ vaatleriyle kandırarak cinsel sömürüye çekme çabalarını ortaya çıkardı” ifadesine yer verildi.
Europol’ün 9 olası zanlıyı tespit ederek 15 soruşturma açtığı kaydedildi.