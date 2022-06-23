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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220623/europol-ukraynali-siginmacilari-kandiran-insan-kacakcilari-agini-ortaya-cikardi-1057851327.html
Europol, Ukraynalı sığınmacıları kandıran insan kaçakçıları ağını ortaya çıkardı
Europol, Ukraynalı sığınmacıları kandıran insan kaçakçıları ağını ortaya çıkardı
Avrupa Polis Teşkilatı Europol, 125 online-platformu inceleyerek Ukraynalı sığınmacıları kandırmak için interneti kullanan 9 insan kaçakçılığı zanlısını tespit... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T22:54+0300
2022-06-23T22:58+0300
ukrayna krizi
europol
europol
ukrayna
sığınmacı
operasyon
dolandırıcılık
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Europol’ün açıklamasında, düzenledikleri bir operasyon kapsamında, Ukraynalı sığınmacıları iş gücü veya cinsel sömürüye dahil etmeyi amaçlayan suç faaliyetlerini tespit etme amacıyla internet siteleri ile sosyal medyayı taradığı ifade edildi.Sosyal medyada, Ukraynalı sığınmacılara iş, taşınma veya konut aramada yardım teklif eden paylaşımlara yoğunlaşan Europol yetkilileri, ayrıca tanışma sitelerini, işe alım sitelerini ve seks hizmetleri platformlarını da taradı.Açıklamada, “Güvenlik mensupları, Ukraynalı sığınmacılara yönelik çok sayıda şüpheli iş teklifi tespit etti. Aralarından bazıları, ‘fotoğraf çekimi’ başlıklarını taşıyordu. Müfettişler, kurbanları ‘parlak gelecek’ vaatleriyle kandırarak cinsel sömürüye çekme çabalarını ortaya çıkardı” ifadesine yer verildi.Europol’ün 9 olası zanlıyı tespit ederek 15 soruşturma açtığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220622/canli--almanya-basbakani-scholz-avrupadaki-nato-ulkeleri-arasinda-en-buyuk-orduya-sahip-olacagiz-1057769298.html
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europol, europol, ukrayna, sığınmacı, operasyon, dolandırıcılık

Europol, Ukraynalı sığınmacıları kandıran insan kaçakçıları ağını ortaya çıkardı

22:54 23.06.2022 (güncellendi: 22:58 23.06.2022)
© AFP 2022EUROPOL - Polis
EUROPOL - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022
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Avrupa Polis Teşkilatı Europol, 125 online-platformu inceleyerek Ukraynalı sığınmacıları kandırmak için interneti kullanan 9 insan kaçakçılığı zanlısını tespit ettiğini duyurdu.
Europol’ün açıklamasında, düzenledikleri bir operasyon kapsamında, Ukraynalı sığınmacıları iş gücü veya cinsel sömürüye dahil etmeyi amaçlayan suç faaliyetlerini tespit etme amacıyla internet siteleri ile sosyal medyayı taradığı ifade edildi.
Sosyal medyada, Ukraynalı sığınmacılara iş, taşınma veya konut aramada yardım teklif eden paylaşımlara yoğunlaşan Europol yetkilileri, ayrıca tanışma sitelerini, işe alım sitelerini ve seks hizmetleri platformlarını da taradı.
Açıklamada, “Güvenlik mensupları, Ukraynalı sığınmacılara yönelik çok sayıda şüpheli iş teklifi tespit etti. Aralarından bazıları, ‘fotoğraf çekimi’ başlıklarını taşıyordu. Müfettişler, kurbanları ‘parlak gelecek’ vaatleriyle kandırarak cinsel sömürüye çekme çabalarını ortaya çıkardı” ifadesine yer verildi.
Europol’ün 9 olası zanlıyı tespit ederek 15 soruşturma açtığı kaydedildi.
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