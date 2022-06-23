https://tr.sputniknews.com/20220623/fethullah-gulenin-yegeni-sumeyye-gulen-yakalandi-1057806785.html
Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen yakalandı
Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlar arasında Fetullah... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T10:36+0300
2022-06-23T10:36+0300
2022-06-23T10:36+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
türkiye
fetullah gülen
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053978413_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dd805be644bed3a61c992cdd44419648.jpg
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 şüphelinin sınır birlikleri tarafından yakalandığını, şüphelilerden birinin FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğunu duyurdu.Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü askeri yasak bölgede yakalanan Sümeyye Gülen, 1 ihraç hakim, 1 ihraç öğretmen ile 7 PKK üyesi gözaltına alındı.Sümeyye Gülen'in hakkında adli kontrol şartı kararı bulunduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/izmir-merkezli-16-ilde-feto-operasyonu-47-gozalti-karari-1057685825.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053978413_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_10690abf51be2cbd2e35a4e2cc3f924f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fetö, fetö/pdy, türkiye, fetullah gülen, gözaltı
Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen yakalandı
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlar arasında Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen de var.
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 şüphelinin sınır birlikleri tarafından yakalandığını, şüphelilerden birinin FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğunu duyurdu.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü askeri yasak bölgede yakalanan Sümeyye Gülen, 1 ihraç hakim, 1 ihraç öğretmen ile 7 PKK üyesi gözaltına alındı.
Sümeyye Gülen'in hakkında adli kontrol şartı kararı bulunduğu öğrenildi.