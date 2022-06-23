https://tr.sputniknews.com/20220623/fethullah-gulenin-yegeni-sumeyye-gulen-yakalandi-1057806785.html

Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen yakalandı

Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlar arasında Fetullah... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T10:36+0300

2022-06-23T10:36+0300

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türkiye

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fetullah gülen

gözaltı

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Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 şüphelinin sınır birlikleri tarafından yakalandığını, şüphelilerden birinin FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğunu duyurdu.Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü askeri yasak bölgede yakalanan Sümeyye Gülen, 1 ihraç hakim, 1 ihraç öğretmen ile 7 PKK üyesi gözaltına alındı.Sümeyye Gülen'in hakkında adli kontrol şartı kararı bulunduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220621/izmir-merkezli-16-ilde-feto-operasyonu-47-gozalti-karari-1057685825.html

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