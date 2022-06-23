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Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen yakalandı
Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlar arasında Fetullah... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-23T10:36+0300
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fetullah gülen
gözaltı
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Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 şüphelinin sınır birlikleri tarafından yakalandığını, şüphelilerden birinin FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğunu duyurdu.Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü askeri yasak bölgede yakalanan Sümeyye Gülen, 1 ihraç hakim, 1 ihraç öğretmen ile 7 PKK üyesi gözaltına alındı.Sümeyye Gülen'in hakkında adli kontrol şartı kararı bulunduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/izmir-merkezli-16-ilde-feto-operasyonu-47-gozalti-karari-1057685825.html
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fetö, fetö/pdy, türkiye, fetullah gülen, gözaltı

Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen yakalandı

10:36 23.06.2022
© AAkadın - gözaltı
kadın - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlar arasında Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen de var.
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 10 şüphelinin sınır birlikleri tarafından yakalandığını, şüphelilerden birinin FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğunu duyurdu.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü askeri yasak bölgede yakalanan Sümeyye Gülen, 1 ihraç hakim, 1 ihraç öğretmen ile 7 PKK üyesi gözaltına alındı.

Sümeyye Gülen'in hakkında adli kontrol şartı kararı bulunduğu öğrenildi.
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