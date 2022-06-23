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FIFA, Dünya Kupası'nda 26 kişilik milli takım kadrolarını onayladı
FIFA, Dünya Kupası'nda 26 kişilik milli takım kadrolarını onayladı
FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda milli takım kadrolarının 26 kişi olmasını onayladı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T23:41+0300
2022-06-23T23:41+0300
spor
fifa
2022 dünya kupası
grup
milli takım
kadro
onay
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FIFA'dan yapılan açıklamada, Dünya Kupası'nın takvimdeki farklı zamanlaması, koronavirüs salgınının turnuva öncesi ve sırasında yıkıcı etkileri göz önünde bulundurularak milli takımlarda en az 23, en fazla 26 oyuncu olmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.Geçen yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımlarda 26, Güney Amerika'daki Copa America ile Afrika Uluslar Kupası'nda da 28 kişilik kadrolara izin verilmişti.Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na fazladan 96 oyuncu gidebilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220623/nato-katardaki-2022-fifa-dunya-kupasina-guvenlik-destegi-saglayacak-1057825853.html
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fifa, 2022 dünya kupası, grup, milli takım, kadro, onay

FIFA, Dünya Kupası'nda 26 kişilik milli takım kadrolarını onayladı

23:41 23.06.2022
© AFP 2022 / PATRICIA DE MELO MOREIRA2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan, B Grubu'nda İspanya ilk sırayı alarak finale yükseldi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan, B Grubu'nda İspanya ilk sırayı alarak finale yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
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FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda milli takım kadrolarının 26 kişi olmasını onayladı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, Dünya Kupası'nın takvimdeki farklı zamanlaması, koronavirüs salgınının turnuva öncesi ve sırasında yıkıcı etkileri göz önünde bulundurularak milli takımlarda en az 23, en fazla 26 oyuncu olmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.
Geçen yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımlarda 26, Güney Amerika'daki Copa America ile Afrika Uluslar Kupası'nda da 28 kişilik kadrolara izin verilmişti.
Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na fazladan 96 oyuncu gidebilecek.
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