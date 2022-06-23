https://tr.sputniknews.com/20220623/galatasaray-okan-buruk-ile-resmi-sozlesme-imzaladi-1057809780.html
Galatasaray, Okan Buruk ile resmi sözleşme imzaladı
Galatasaray, Okan Buruk ile resmi sözleşme imzaladı
Galatasaray Kulübü, futbol takımı teknik direktörlüğü görevi için Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T11:46+0300
2022-06-23T11:46+0300
2022-06-23T11:46+0300
spor
okan buruk
galatasaray
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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.Okan Buruk'un bu sezon 17 milyon lira, uzatma opsiyonunun kullanılması durumunda ise bir sonraki sezon 20 milyon lira net ücret alacağı ifade edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
okan buruk, galatasaray
Galatasaray, Okan Buruk ile resmi sözleşme imzaladı
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Galatasaray Kulübü, futbol takımı teknik direktörlüğü görevi için Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.
Okan Buruk'un bu sezon 17 milyon lira, uzatma
opsiyonunun kullanılması durumunda ise bir sonraki sezon 20 milyon lira net ücret alacağı ifade edildi.