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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220623/habeck-taht-oyunlarinin-kis-geliyor-sloganini-soyledi-almanya-karneyle-gaz-panigine-girdi-1057843708.html
Habeck, Taht Oyunları'nın 'Kış Geliyor' sloganını söyledi, Almanya 'karneyle gaz' paniğine girdi
Habeck, Taht Oyunları'nın 'Kış Geliyor' sloganını söyledi, Almanya 'karneyle gaz' paniğine girdi
Almanya'da 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın ikinci düzeyini etkinleştiren Ekonomi Bakanı, Taht Oyunları'nın 'Kış Geliyor' sloganlı konuşmasında 'kışı atlatmak... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T20:33+0300
2022-06-23T20:50+0300
ukrayna krizi
almanya
rusya
ukrayna
doğalgaz
gaz
kota
karne
tüketim
kriz
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ABD'nin dayattığı Rusya yaptırımları trenine binen Almanya'nın yaşadığı doğalgaz krizi, Ekonomi Bakanı Robert Habeck'e efsane TV dizisi Taht Oyunları'nın (Game of Thrones) dillere destan 'Kış Geliyor' (Winter is Coming) sloganını söyletti. Güne Rus gazı tedarikinin azalması ve piyasada gaz fiyatlarının artması nedeniyle 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın üç seviyesinden ikincisine geçildiğini açıklayarak başlayan Ekonomi Bakanı Robert Habeck, mecliste yaptığı konuşmada, 'Almanya'nın bir gaz krizinin ortasında olduğunu' belirtti. Habeck, "Siyasi olarak, Almanya'ya kış geliyor" mesajını verdi. "Şimdi yaz vakti; pandemiyle geçen iki yıldan sonra gezmek dolaşmak , yeniden özgür olmak istiyoruz, ama kış geliyor. Eli kulağında. Siyaseten kapıya geldi dayandı" diyen Ekonomi Bakanı, "Şimdi harekete geçmek zorunda olduğumuzu kesinleştirerek bu paradoksu çözmemiz lazım, şu anda algılamıyorsak olsak da kışın buna ihtiyacımız olacak" diye ekledi. "Şu anda gaz depolama tesislerinin dolum seviyesi artıyor olsa da, şu anda arz güvenliği garanti altında olsa da, Almanya'da bir gaz krizimiz var" vurgusunu yapan Habeck, şu uyarıda bulundu:'Temmuzda bakım çalışmalarından sonra kötüye gidiş devam ederse'"Kuzey Akımı doğalgaz boru hattındaki geleneksel bakım çalışmalarının temmuz ayında tamamlanmasından sonra durumda kötüleşme olursa, o zaman kendimizi kışı atlatmak için yeterli gazımızın olmayacağı bir senaryoda buluruz."Doğalgaz Acil Durum Planı nasıl işliyor?Almanya'nın Doğalgaz Acil Durum Planı, 'erken uyarı, uyarı ve acil durum' olmak üzere üç seviyeden oluşuyor. Habeck, 30 Mart'ta 'erken uyarı', bugün de 'uyarı' düzeyini etkinleştirdiğini duyurdu. 'Uyarı' seviyesine gaz tedarikinin sekteye uğraması veya gaz arzı durumunda önemli bozulmaya yol açan istisnai yüksek gaz talebi olduğunda geçiliyor. Ancak, piyasa hala bu aksama veya talebi kaldırabilecek durumda oluyor.Almanya telaşta: Karneyle mi gaz dağıtılacak?Üçüncü ve son aşama olan 'acil durum' seviyesinde, devlet, gaz piyasasına aktif olarak müdahale edebiliyor. Yani kime gaz verilip kime verilmeyeceğine, enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ İdaresi'nin (Bundesnetzagentur) karar verecek. Acil durumda konutların ısıtılması ve hastaneler veya itfaiyeler gibi acil durum altyapısına öncelik veriliyor. Ama buna bile yetecek gaz olmaması halinde, hanelere ve işyerlerine karneyle gaz dağıtılacak. Gaz tüketim kotası mı gelecek?Bugün Habeck'in planın ikinci aşamasının etkinleştirildiğini duyurmasının ardından, medya ve kamuoyunda konuşulan tek konu, haneler, işletmeler ve sanayi kuruluşlarına gaz tüketim kotası gelip gelmeyeceği oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220623/almanya-dogalgaz-acil-durum-planinin-ikinci-asamasi-olan-alarm-duzeyini-etkinlestirdi-1057809435.html
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almanya, rusya, ukrayna, doğalgaz, gaz, kota, karne, tüketim, kriz

Habeck, Taht Oyunları'nın 'Kış Geliyor' sloganını söyledi, Almanya 'karneyle gaz' paniğine girdi

20:33 23.06.2022 (güncellendi: 20:50 23.06.2022)
© AADoğalgaz, ocak, gaz
Doğalgaz, ocak, gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
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Almanya'da 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın ikinci düzeyini etkinleştiren Ekonomi Bakanı, Taht Oyunları'nın 'Kış Geliyor' sloganlı konuşmasında 'kışı atlatmak için yeterli gazın olmayacağı senaryo' uyarısını yaptı. 'Doğalgazın karneyle mi dağıtılacağı' sorusu, medya ve kamuoyunda konuşulan tek konu haline geldi.
ABD'nin dayattığı Rusya yaptırımları trenine binen Almanya'nın yaşadığı doğalgaz krizi, Ekonomi Bakanı Robert Habeck'e efsane TV dizisi Taht Oyunları'nın (Game of Thrones) dillere destan 'Kış Geliyor' (Winter is Coming) sloganını söyletti.
Güne Rus gazı tedarikinin azalması ve piyasada gaz fiyatlarının artması nedeniyle 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın üç seviyesinden ikincisine geçildiğini açıklayarak başlayan Ekonomi Bakanı Robert Habeck, mecliste yaptığı konuşmada, 'Almanya'nın bir gaz krizinin ortasında olduğunu' belirtti. Habeck, "Siyasi olarak, Almanya'ya kış geliyor" mesajını verdi.
Almanya'nın Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
Ukrayna krizi
Almanya, 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın ikinci aşaması olan alarm düzeyini etkinleştirdi
11:36
"Şimdi yaz vakti; pandemiyle geçen iki yıldan sonra gezmek dolaşmak , yeniden özgür olmak istiyoruz, ama kış geliyor. Eli kulağında. Siyaseten kapıya geldi dayandı" diyen Ekonomi Bakanı, "Şimdi harekete geçmek zorunda olduğumuzu kesinleştirerek bu paradoksu çözmemiz lazım, şu anda algılamıyorsak olsak da kışın buna ihtiyacımız olacak" diye ekledi.
"Şu anda gaz depolama tesislerinin dolum seviyesi artıyor olsa da, şu anda arz güvenliği garanti altında olsa da, Almanya'da bir gaz krizimiz var" vurgusunu yapan Habeck, şu uyarıda bulundu:

'Temmuzda bakım çalışmalarından sonra kötüye gidiş devam ederse'

"Kuzey Akımı doğalgaz boru hattındaki geleneksel bakım çalışmalarının temmuz ayında tamamlanmasından sonra durumda kötüleşme olursa, o zaman kendimizi kışı atlatmak için yeterli gazımızın olmayacağı bir senaryoda buluruz."

Doğalgaz Acil Durum Planı nasıl işliyor?

Almanya'nın Doğalgaz Acil Durum Planı, 'erken uyarı, uyarı ve acil durum' olmak üzere üç seviyeden oluşuyor. Habeck, 30 Mart'ta 'erken uyarı', bugün de 'uyarı' düzeyini etkinleştirdiğini duyurdu. 'Uyarı' seviyesine gaz tedarikinin sekteye uğraması veya gaz arzı durumunda önemli bozulmaya yol açan istisnai yüksek gaz talebi olduğunda geçiliyor. Ancak, piyasa hala bu aksama veya talebi kaldırabilecek durumda oluyor.

Almanya telaşta: Karneyle mi gaz dağıtılacak?

Üçüncü ve son aşama olan 'acil durum' seviyesinde, devlet, gaz piyasasına aktif olarak müdahale edebiliyor. Yani kime gaz verilip kime verilmeyeceğine, enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ İdaresi'nin (Bundesnetzagentur) karar verecek. Acil durumda konutların ısıtılması ve hastaneler veya itfaiyeler gibi acil durum altyapısına öncelik veriliyor. Ama buna bile yetecek gaz olmaması halinde, hanelere ve işyerlerine karneyle gaz dağıtılacak.

Gaz tüketim kotası mı gelecek?

Bugün Habeck'in planın ikinci aşamasının etkinleştirildiğini duyurmasının ardından, medya ve kamuoyunda konuşulan tek konu, haneler, işletmeler ve sanayi kuruluşlarına gaz tüketim kotası gelip gelmeyeceği oldu.
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