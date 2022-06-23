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https://tr.sputniknews.com/20220623/hindistandaki-sellerde-olenlerin-sayisi-100u-gecti-1057818626.html
Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 100'ü geçti
Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 100'ü geçti
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 Nisan'dan bu yana 100'ü geçti. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T13:47+0300
2022-06-23T13:47+0300
dünya
hindistan
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Hindistan'ın Assam eyaletinde seller nedeniyle son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti. Eyalet yetkilileri son ölümlerle eyalette seller nedeniyle 6 Nisan'dan beri yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ü geçtiğini belirtti. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 4 çocuk bulunduğunu söyledi. Eyaletin afet yönetimi otoritesi, 32 ilçede 5 milyondan fazla kişinin selden etkilendiğini açıkladı. Selden etkilenen 271 binden fazla kişi yardım kamplarına sığındı. Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220619/hindistandaki-sellerde-olu-sayisi-62ye-yukseldi-1057618221.html
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hindistan, sel

Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 100'ü geçti

13:47 23.06.2022
© AFP 2022 / TAUSEEF MUSTAFAHindistan- Muson
Hindistan- Muson - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / TAUSEEF MUSTAFA
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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 Nisan'dan bu yana 100'ü geçti.
Hindistan'ın Assam eyaletinde seller nedeniyle son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti. Eyalet yetkilileri son ölümlerle eyalette seller nedeniyle 6 Nisan'dan beri yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ü geçtiğini belirtti.
Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 4 çocuk bulunduğunu söyledi. Eyaletin afet yönetimi otoritesi, 32 ilçede 5 milyondan fazla kişinin selden etkilendiğini açıkladı.
Selden etkilenen 271 binden fazla kişi yardım kamplarına sığındı.
Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki şiddetli seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
DÜNYA
Hindistan'daki sellerde ölü sayısı 62'ye yükseldi
19 Haziran , 15:36
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