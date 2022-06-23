https://tr.sputniknews.com/20220623/hindistandaki-sellerde-olenlerin-sayisi-100u-gecti-1057818626.html
Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 100'ü geçti
Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 100'ü geçti
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 Nisan'dan bu yana 100'ü geçti. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T13:47+0300
2022-06-23T13:47+0300
2022-06-23T13:47+0300
dünya
hindistan
sel
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Hindistan'ın Assam eyaletinde seller nedeniyle son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti. Eyalet yetkilileri son ölümlerle eyalette seller nedeniyle 6 Nisan'dan beri yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ü geçtiğini belirtti. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 4 çocuk bulunduğunu söyledi. Eyaletin afet yönetimi otoritesi, 32 ilçede 5 milyondan fazla kişinin selden etkilendiğini açıkladı. Selden etkilenen 271 binden fazla kişi yardım kamplarına sığındı. Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220619/hindistandaki-sellerde-olu-sayisi-62ye-yukseldi-1057618221.html
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hindistan, sel
Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 100'ü geçti
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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 Nisan'dan bu yana 100'ü geçti.
Hindistan'ın Assam eyaletinde seller nedeniyle son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti. Eyalet yetkilileri son ölümlerle eyalette seller nedeniyle 6 Nisan'dan beri yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ü geçtiğini belirtti.
Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 4 çocuk bulunduğunu söyledi. Eyaletin afet yönetimi otoritesi, 32 ilçede 5 milyondan fazla kişinin selden etkilendiğini açıkladı.
Selden etkilenen 271 binden fazla kişi yardım kamplarına sığındı.
Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.