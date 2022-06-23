https://tr.sputniknews.com/20220623/inegiyle-ucuruma-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1057852043.html
İneğiyle uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti
İneğiyle uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti
Trabzon'un Araklı ilçesinde mezrada otlattığı ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlanan 51 yaşındaki Fatma Küçük, hayatını kaybetti. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T23:00+0300
2022-06-23T23:00+0300
2022-06-23T23:06+0300
türkiye
trabzon
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Araklı ilçesinde yaşanan olayda, hayvancılıkla uğraşan Fatma Küçük, henüz bilinmeyen bir nedenle ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlandı. Olayda yaşlı kadın ile ineği hayatını kaybederken, yaşlı kadının bulunduğu yerden çıkartmak için AFAD, UMKE, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ile köylüler çalışma başlattıKüçük'ün cansız bedeni uzatılan halatla bulunduğu yerden alındı
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trabzon, araklı, inek
İneğiyle uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti
23:00 23.06.2022 (güncellendi: 23:06 23.06.2022) Abone ol
Trabzon'un Araklı ilçesinde mezrada otlattığı ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlanan 51 yaşındaki Fatma Küçük, hayatını kaybetti.
Araklı ilçesinde yaşanan olayda, hayvancılıkla uğraşan Fatma Küçük, henüz bilinmeyen bir nedenle ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlandı.
Olayda yaşlı kadın ile ineği hayatını kaybederken, yaşlı kadının bulunduğu yerden çıkartmak için AFAD, UMKE, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ile köylüler çalışma başlattı
Küçük'ün cansız bedeni uzatılan halatla bulunduğu yerden alındı