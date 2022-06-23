https://tr.sputniknews.com/20220623/inegiyle-ucuruma-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1057852043.html

İneğiyle uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti

İneğiyle uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde mezrada otlattığı ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlanan 51 yaşındaki Fatma Küçük, hayatını kaybetti. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

trabzon

araklı

inek

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Araklı ilçesinde yaşanan olayda, hayvancılıkla uğraşan Fatma Küçük, henüz bilinmeyen bir nedenle ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlandı. Olayda yaşlı kadın ile ineği hayatını kaybederken, yaşlı kadının bulunduğu yerden çıkartmak için AFAD, UMKE, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ile köylüler çalışma başlattıKüçük'ün cansız bedeni uzatılan halatla bulunduğu yerden alındı

türkiye

trabzon

araklı

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trabzon, araklı, inek