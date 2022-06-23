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İneğiyle uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti
İneğiyle uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti
Trabzon'un Araklı ilçesinde mezrada otlattığı ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlanan 51 yaşındaki Fatma Küçük, hayatını kaybetti. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
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Araklı ilçesinde yaşanan olayda, hayvancılıkla uğraşan Fatma Küçük, henüz bilinmeyen bir nedenle ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlandı. Olayda yaşlı kadın ile ineği hayatını kaybederken, yaşlı kadının bulunduğu yerden çıkartmak için AFAD, UMKE, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ile köylüler çalışma başlattıKüçük'ün cansız bedeni uzatılan halatla bulunduğu yerden alındı
türkiye
trabzon
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trabzon, araklı, inek

İneğiyle uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti

23:00 23.06.2022 (güncellendi: 23:06 23.06.2022)
© İHA / YUSUF GENÇ-Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt mahallesinde hayvanlarını otlatırken ineği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.
Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt mahallesinde hayvanlarını otlatırken ineği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© İHA / YUSUF GENÇ-
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Trabzon'un Araklı ilçesinde mezrada otlattığı ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlanan 51 yaşındaki Fatma Küçük, hayatını kaybetti.
Araklı ilçesinde yaşanan olayda, hayvancılıkla uğraşan Fatma Küçük, henüz bilinmeyen bir nedenle ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlandı.
Olayda yaşlı kadın ile ineği hayatını kaybederken, yaşlı kadının bulunduğu yerden çıkartmak için AFAD, UMKE, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ile köylüler çalışma başlattı
Küçük'ün cansız bedeni uzatılan halatla bulunduğu yerden alındı
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