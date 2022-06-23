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https://tr.sputniknews.com/20220623/ingiltere-basbakani-johnson-demiryolu-ve-metro-calisanlarinin-grevini-gereksiz-buldu-1057837813.html
İngiltere Başbakanı Johnson, demiryolu ve metro çalışanlarının grevini 'gereksiz' buldu
İngiltere Başbakanı Johnson, demiryolu ve metro çalışanlarının grevini 'gereksiz' buldu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, demiryolu ve metro çalışanlarının düzenlediği son 30 yılın en büyük grevinin "gereksiz" ve "korkunç bir fikir" olduğunu... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T18:42+0300
2022-06-23T18:42+0300
dünya
ingiltere
enflasyon
boris johnson
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Johnson, İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM) dolayısıyla bulunduğu Ruanda’nın başkenti Kigali'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikasının ülke genelinde başlattığı greve ilişkin konuştu."Bu grevlerin gereksiz olduğunu hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bence insanlar masanın etrafında bunu çözmeli." diyen Johnson, grevlerin korkunç bir fikir olduğu değerlendirmesinde bulundu.Johnson, sendika ile demir yolu kamu işletmesini, ücret zammı konusunda anlaşmaya varmaya çağırdı.30 yılın en büyük greviİngiltere'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikasının ulaşımda ciddi sıkıntılara neden olan grevi ikinci gününde devam ediyor.Sendika, artan enflasyon karşısında yüzde 7'lik zam isterken, hükümet yüzde 3 öneriyor.Ülkede enflasyonun sonbaharda yüzde 11'i bulması bekleniyor.Son 30 yılın en büyüğü olarak değerlendirilen grevin 21-23 ve 25 Haziran'da düzenleneceği açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220621/britanyada-enflasyona-gore-maas-verilmemesine-karsi-ilk-grev-atesi-demiryollarinda-yakildi--1057704036.html
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ingiltere, enflasyon, boris johnson

İngiltere Başbakanı Johnson, demiryolu ve metro çalışanlarının grevini 'gereksiz' buldu

18:42 23.06.2022
© AAİngiltere Başbakanı Boris Johnson,
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, demiryolu ve metro çalışanlarının düzenlediği son 30 yılın en büyük grevinin "gereksiz" ve "korkunç bir fikir" olduğunu belirterek, ücret zammı konusunda anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.
Johnson, İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM) dolayısıyla bulunduğu Ruanda’nın başkenti Kigali'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikasının ülke genelinde başlattığı greve ilişkin konuştu.
"Bu grevlerin gereksiz olduğunu hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bence insanlar masanın etrafında bunu çözmeli." diyen Johnson, grevlerin korkunç bir fikir olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Johnson, sendika ile demir yolu kamu işletmesini, ücret zammı konusunda anlaşmaya varmaya çağırdı.
Britanya'da RMT sendikasına bağlı 50 binden fazla demiryolu işçisi son 30 yılın en büyük grevini düzenledi. Tren istasyonları ve Londra metrosunun kepenk kapatmasıyla ulaşım felç oldu, çoğu çalışan işe gidemedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
DÜNYA
Britanya'da enflasyona göre maaş verilmemesine karşı ilk grev ateşi demiryollarında yakıldı
21 Haziran , 15:20

30 yılın en büyük grevi

İngiltere'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikasının ulaşımda ciddi sıkıntılara neden olan grevi ikinci gününde devam ediyor.
Sendika, artan enflasyon karşısında yüzde 7'lik zam isterken, hükümet yüzde 3 öneriyor.
Ülkede enflasyonun sonbaharda yüzde 11'i bulması bekleniyor.
Son 30 yılın en büyüğü olarak değerlendirilen grevin 21-23 ve 25 Haziran'da düzenleneceği açıklanmıştı.
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