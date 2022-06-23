https://tr.sputniknews.com/20220623/ismailaga-cemaati-lideri-mahmut-ustaosmanoglu-hayatini-kaybetti---1057800256.html
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti
İsmailağa Cemaati olarak bilinen dini grubun lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında öldü. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T03:34+0300
2022-06-23T03:34+0300
2022-06-23T03:42+0300
türkiye
mahmut ustaosmanoğlu
ölü
ölüm
din
islam
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Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yoğun bakımda hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Ustaosmanoğlu'nun ölümüne ilişkin cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sevgili Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretleri Hakk'a yürümüş, ahirete irtihal etmiştir. Cenazesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuma namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220606/ismailaga-cemaati-mahmut-ustaosmanoglu-yogun-bakima-kaldirildi-1057028864.html
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mahmut ustaosmanoğlu, ölü, ölüm, din, islam
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti
03:34 23.06.2022 (güncellendi: 03:42 23.06.2022) Abone ol
İsmailağa Cemaati olarak bilinen dini grubun lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında öldü.
Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yoğun bakımda hayatını kaybetti.
93 yaşındaki Ustaosmanoğlu'nun ölümüne ilişkin cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sevgili Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretleri Hakk'a yürümüş, ahirete irtihal etmiştir. Cenazesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuma namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerine yer verildi.