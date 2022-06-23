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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti
İsmailağa Cemaati olarak bilinen dini grubun lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında öldü. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T03:34+0300
2022-06-23T03:42+0300
türkiye
mahmut ustaosmanoğlu
ölü
ölüm
din
islam
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Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yoğun bakımda hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Ustaosmanoğlu'nun ölümüne ilişkin cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sevgili Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretleri Hakk'a yürümüş, ahirete irtihal etmiştir. Cenazesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuma namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220606/ismailaga-cemaati-mahmut-ustaosmanoglu-yogun-bakima-kaldirildi-1057028864.html
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mahmut ustaosmanoğlu, ölü, ölüm, din, islam

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

03:34 23.06.2022 (güncellendi: 03:42 23.06.2022)
© AAİsmailağa Cemaati olarak bilinen dini grubun lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında öldü.
İsmailağa Cemaati olarak bilinen dini grubun lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında öldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
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İsmailağa Cemaati olarak bilinen dini grubun lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında öldü.
Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yoğun bakımda hayatını kaybetti.
93 yaşındaki Ustaosmanoğlu'nun ölümüne ilişkin cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sevgili Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretleri Hakk'a yürümüş, ahirete irtihal etmiştir. Cenazesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuma namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerine yer verildi.
İsmailağa Cemaati Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
TÜRKİYE
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma kaldırıldı
6 Haziran , 12:00
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