https://tr.sputniknews.com/20220623/israil-disisleri-bakani-yair-lapid-ankarada-1057823563.html

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ankara'da

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ankara'da

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T14:41+0300

2022-06-23T14:41+0300

2022-06-23T14:51+0300

türkiye

israil

türkiye

yair lapid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057825276_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_95132d051792aa04aeb5a41ba062b9d7.jpg

Dışişleri Bakanı Lapid ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.Lapid'i havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran ve diğer yetkililer karşıladı.Ziyaret kapsamında Lapid, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek.Heyetler arası görüşmenin ardından Lapid ve Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenleyecek.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı belirtilmişti.İsrail'den Türkiye'ye 16 yılın ardından ilk kez dışişleri bakanı seviyesinde ziyaret gerçekleşiyor.Eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Mayıs 2006’da Ankara’yı ziyaret etmişti.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs'ta Filistin ve İsrail’i kapsayan 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220623/istanbulda-suikast-operasyonu-cok-sayida-gozalti-var-1057807462.html

türkiye

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, türkiye, yair lapid