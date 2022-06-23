Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220623/israil-savunma-bakani-gantz-hizbullah-ve-lubnan-devleti-agir-bedel-odeyecektir-1057799738.html
İsrail Savunma Bakanı Gantz: Hizbullah ve Lübnan devleti ağır bedel ödeyecektir
İsrail Savunma Bakanı Gantz: Hizbullah ve Lübnan devleti ağır bedel ödeyecektir
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesine karşı muhtemel bir askeri operasyona girişilmesi durumunda Lübnan'ın ve Hizbullah örgütünün büyük bedel ödeyeceğini... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T02:51+0300
2022-06-23T02:58+0300
dünya
benny gantz
ortadoğu
hizbullah
lübnan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1043913948_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_950ee290f8b8c3871ab7d7aa47374ba9.jpg
İsrail Savunma Bakanı Gantz, 1982 İsrail Lübnan Savaşı'nın 40. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katılımı sonrasında Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.Kendilerinden Lübnan'da bir askeri operasyon istenmesi durumuna dair Gantz, şunları paylaştı:Gantz, bu durumda Lübnan'dan içerdeki cepheye muhtemel saldırı için de hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.Savaş tehditlerinin ardından paylaşımlarını "ülkesinin savaş istemediğini" belirten ifadelerle sürdüren Gantz, "Hızlı ve adaletle sonlandırılması gereken Lübnan ile aramızdaki deniz sınırına ilişkin çözüm gibi, bizler barış yolunda oldukça ileri gitmeye hazırız" ifadelerini kullandı.Gantz, deniz sınırının belirlenmesine ilişkin anlaşmaya varmanın "ölüm döşeğindeki" Lübnan ekonomisi için bir nefes ve bölgenin istikrarı için önemli bir adım olacağının altını çizdi."Mücadelemiz Lübnan vatandaşlarıyla değildir" diyen Gantz, ileri gitmek için karşı tarafın (Lübnan) cesaretli olması gerektiğini dile getirdi.İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın söz konusu paylaşımlarına karşı Lübnan makamlarından ya da Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı.
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1043913948_167:0:1776:1207_1920x0_80_0_0_04bd483a371fbf817848c1d5ee4ad2f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benny gantz, ortadoğu, hizbullah, lübnan

İsrail Savunma Bakanı Gantz: Hizbullah ve Lübnan devleti ağır bedel ödeyecektir

02:51 23.06.2022 (güncellendi: 02:58 23.06.2022)
© REUTERS / Corinna KernBenny Gantz
Benny Gantz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© REUTERS / Corinna Kern
Abone olTelegram
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesine karşı muhtemel bir askeri operasyona girişilmesi durumunda Lübnan'ın ve Hizbullah örgütünün büyük bedel ödeyeceğini ifade etti.
İsrail Savunma Bakanı Gantz, 1982 İsrail Lübnan Savaşı'nın 40. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katılımı sonrasında Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.
Kendilerinden Lübnan'da bir askeri operasyon istenmesi durumuna dair Gantz, şunları paylaştı:
"Hizbullah ve Lübnan devleti ağır bedel ödeyecektir. İsrail vatandaşlarına yönelik herhangi bir tehdit durumunda, bize zarar vermek üzere kullanılacak hiçbir altyapı kesinlikle korunmuş olmayacak. Biz savaşa hazırız, gerekirse tekrar Beyrut'a Sayda ve Sur'a yürürüz"
Gantz, bu durumda Lübnan'dan içerdeki cepheye muhtemel saldırı için de hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.
Savaş tehditlerinin ardından paylaşımlarını "ülkesinin savaş istemediğini" belirten ifadelerle sürdüren Gantz, "Hızlı ve adaletle sonlandırılması gereken Lübnan ile aramızdaki deniz sınırına ilişkin çözüm gibi, bizler barış yolunda oldukça ileri gitmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
Gantz, deniz sınırının belirlenmesine ilişkin anlaşmaya varmanın "ölüm döşeğindeki" Lübnan ekonomisi için bir nefes ve bölgenin istikrarı için önemli bir adım olacağının altını çizdi.
"Mücadelemiz Lübnan vatandaşlarıyla değildir" diyen Gantz, ileri gitmek için karşı tarafın (Lübnan) cesaretli olması gerektiğini dile getirdi.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın söz konusu paylaşımlarına karşı Lübnan makamlarından ya da Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала