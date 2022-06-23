https://tr.sputniknews.com/20220623/israil-savunma-bakani-gantz-hizbullah-ve-lubnan-devleti-agir-bedel-odeyecektir-1057799738.html

İsrail Savunma Bakanı Gantz: Hizbullah ve Lübnan devleti ağır bedel ödeyecektir

İsrail Savunma Bakanı Gantz: Hizbullah ve Lübnan devleti ağır bedel ödeyecektir

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesine karşı muhtemel bir askeri operasyona girişilmesi durumunda Lübnan'ın ve Hizbullah örgütünün büyük bedel ödeyeceğini... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T02:51+0300

2022-06-23T02:51+0300

2022-06-23T02:58+0300

dünya

benny gantz

ortadoğu

hizbullah

lübnan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1043913948_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_950ee290f8b8c3871ab7d7aa47374ba9.jpg

İsrail Savunma Bakanı Gantz, 1982 İsrail Lübnan Savaşı'nın 40. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katılımı sonrasında Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.Kendilerinden Lübnan'da bir askeri operasyon istenmesi durumuna dair Gantz, şunları paylaştı:Gantz, bu durumda Lübnan'dan içerdeki cepheye muhtemel saldırı için de hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.Savaş tehditlerinin ardından paylaşımlarını "ülkesinin savaş istemediğini" belirten ifadelerle sürdüren Gantz, "Hızlı ve adaletle sonlandırılması gereken Lübnan ile aramızdaki deniz sınırına ilişkin çözüm gibi, bizler barış yolunda oldukça ileri gitmeye hazırız" ifadelerini kullandı.Gantz, deniz sınırının belirlenmesine ilişkin anlaşmaya varmanın "ölüm döşeğindeki" Lübnan ekonomisi için bir nefes ve bölgenin istikrarı için önemli bir adım olacağının altını çizdi."Mücadelemiz Lübnan vatandaşlarıyla değildir" diyen Gantz, ileri gitmek için karşı tarafın (Lübnan) cesaretli olması gerektiğini dile getirdi.İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın söz konusu paylaşımlarına karşı Lübnan makamlarından ya da Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

benny gantz, ortadoğu, hizbullah, lübnan