https://tr.sputniknews.com/20220623/istanbulda-3-milyon-sahte-doviz-ele-gecirildi-1057816678.html

İstanbul'da 3 milyon sahte döviz ele geçirildi

İstanbul'da 3 milyon sahte döviz ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T13:20+0300

2022-06-23T13:20+0300

2022-06-23T13:20+0300

türkiye

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049740170_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_844b4ab35448cf972290762fe1d1a103.jpg

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt içi ve yurt dışında piyasaya sürmek üzere sahte dolar imal ettiği değerlendirilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.Sahte dolarları Esenyurt'taki bir rezidansta imal ettiği belirlenen şüpheli S.K, teknik ve fiziki takibe alındı.Daha sonra adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Dairede yapılan aramalarda 3 milyon dolarlık sahte dövizin yanı sıra bilgisayar ve yazıcı düzeneği, para sayma makinesi, serigrafi tezgahı, kızılötesi para kontrol cihazı ile sahte para basımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul