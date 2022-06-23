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https://tr.sputniknews.com/20220623/istanbulda-3-milyon-sahte-doviz-ele-gecirildi-1057816678.html
İstanbul'da 3 milyon sahte döviz ele geçirildi
İstanbul'da 3 milyon sahte döviz ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T13:20+0300
2022-06-23T13:20+0300
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt içi ve yurt dışında piyasaya sürmek üzere sahte dolar imal ettiği değerlendirilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.Sahte dolarları Esenyurt'taki bir rezidansta imal ettiği belirlenen şüpheli S.K, teknik ve fiziki takibe alındı.Daha sonra adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Dairede yapılan aramalarda 3 milyon dolarlık sahte dövizin yanı sıra bilgisayar ve yazıcı düzeneği, para sayma makinesi, serigrafi tezgahı, kızılötesi para kontrol cihazı ile sahte para basımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da 3 milyon sahte döviz ele geçirildi

13:20 23.06.2022
© DHADöviz bürosu
Döviz bürosu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© DHA
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt içi ve yurt dışında piyasaya sürmek üzere sahte dolar imal ettiği değerlendirilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.
Sahte dolarları Esenyurt'taki bir rezidansta imal ettiği belirlenen şüpheli S.K, teknik ve fiziki takibe alındı.
Daha sonra adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Dairede yapılan aramalarda 3 milyon dolarlık sahte dövizin yanı sıra bilgisayar ve yazıcı düzeneği, para sayma makinesi, serigrafi tezgahı, kızılötesi para kontrol cihazı ile sahte para basımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı
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