https://tr.sputniknews.com/20220623/izmit-korfezine-beyaz-renkli-sivi-akti-inceleme-baslatildi-1057821243.html
İzmit Körfezi'ne beyaz renkli sıvı aktı, inceleme başlatıldı
İzmit Körfezi'ne beyaz renkli sıvı aktı, inceleme başlatıldı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir dereden beyaz renkte dökülen sıvı İzmit Körfezi'ne akarken, incelenmek üzere sudan numune alındı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T14:23+0300
2022-06-23T14:23+0300
2022-06-23T14:26+0300
izmit körfezi
yaşam
beyaz
inceleme
kirlilik
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İzmit Körfezi Değirmendere sahili bölgesinde dereden beyaz renkte bir sıvı döküldüğünü fark edenler durumu belediyeye bildirdi.Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler inceleme başlattı.Ekipler incelenmek üzere beyaz sıvıdan kavanozlara numune aldı.
izmit körfezi
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izmit körfezi, beyaz, inceleme, kirlilik
İzmit Körfezi'ne beyaz renkli sıvı aktı, inceleme başlatıldı
14:23 23.06.2022 (güncellendi: 14:26 23.06.2022) Abone ol
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir dereden beyaz renkte dökülen sıvı İzmit Körfezi'ne akarken, incelenmek üzere sudan numune alındı.
İzmit Körfezi Değirmendere sahili bölgesinde dereden beyaz renkte bir sıvı döküldüğünü fark edenler durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler inceleme başlattı.
Ekipler incelenmek üzere beyaz sıvıdan kavanozlara numune aldı.