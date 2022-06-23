Türkiye
SON DAKİKA| AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Cumhurbaşkanımızın kendi maaşına zam talebi yok
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220623/izmit-korfezine-beyaz-renkli-sivi-akti-inceleme-baslatildi-1057821243.html
İzmit Körfezi'ne beyaz renkli sıvı aktı, inceleme başlatıldı
İzmit Körfezi'ne beyaz renkli sıvı aktı, inceleme başlatıldı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir dereden beyaz renkte dökülen sıvı İzmit Körfezi'ne akarken, incelenmek üzere sudan numune alındı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T14:23+0300
2022-06-23T14:26+0300
izmit körfezi
yaşam
beyaz
inceleme
kirlilik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057820569_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_7d095ecc5bb513b337e1333f601d1d86.jpg
İzmit Körfezi Değirmendere sahili bölgesinde dereden beyaz renkte bir sıvı döküldüğünü fark edenler durumu belediyeye bildirdi.Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler inceleme başlattı.Ekipler incelenmek üzere beyaz sıvıdan kavanozlara numune aldı.
izmit körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057820569_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_cae75af1db8943330cd2fb2a45343825.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmit körfezi, beyaz, inceleme, kirlilik

İzmit Körfezi'ne beyaz renkli sıvı aktı, inceleme başlatıldı

14:23 23.06.2022 (güncellendi: 14:26 23.06.2022)
© DHAİzmit Körfezi beyaz renkli sıvı
İzmit Körfezi beyaz renkli sıvı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir dereden beyaz renkte dökülen sıvı İzmit Körfezi'ne akarken, incelenmek üzere sudan numune alındı.
İzmit Körfezi Değirmendere sahili bölgesinde dereden beyaz renkte bir sıvı döküldüğünü fark edenler durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler inceleme başlattı.
Ekipler incelenmek üzere beyaz sıvıdan kavanozlara numune aldı.
© DHASıvının nereden döküldüğünün tespiti için çalışma başlatıldı.
Sıvının nereden döküldüğünün tespiti için çalışma başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
Sıvının nereden döküldüğünün tespiti için çalışma başlatıldı.
© DHA
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала