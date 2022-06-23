https://tr.sputniknews.com/20220623/izmit-korfezine-beyaz-renkli-sivi-akti-inceleme-baslatildi-1057821243.html

İzmit Körfezi'ne beyaz renkli sıvı aktı, inceleme başlatıldı

İzmit Körfezi'ne beyaz renkli sıvı aktı, inceleme başlatıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir dereden beyaz renkte dökülen sıvı İzmit Körfezi'ne akarken, incelenmek üzere sudan numune alındı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T14:23+0300

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izmit körfezi

yaşam

beyaz

inceleme

kirlilik

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İzmit Körfezi Değirmendere sahili bölgesinde dereden beyaz renkte bir sıvı döküldüğünü fark edenler durumu belediyeye bildirdi.Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler inceleme başlattı.Ekipler incelenmek üzere beyaz sıvıdan kavanozlara numune aldı.

izmit körfezi

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izmit körfezi, beyaz, inceleme, kirlilik