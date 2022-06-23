https://tr.sputniknews.com/20220623/karabukte-heyelan-nedeniyle-5-ev-bosaltildi--1057799889.html

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle 5 ev tahliye edildi. Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T03:19+0300

2022-06-23T03:19+0300

2022-06-23T03:19+0300

türkiye

karabük

heyelan

tahliye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Karabük'te Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta sağanağın ardından heyelan meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ekiplerce Dağ Sokak'ta iki, aynı mahalledeki Sorgun Sokak'ta ise üç olmak üzere 5 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.Sokağın giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekildi.

https://tr.sputniknews.com/20220615/heyelan-tehlike-haritasi-hazirlandi-trabzonun-yuzde-16si-afet-riski-altinda-1057455125.html

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karabük, heyelan, tahliye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)