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Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı
Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı
Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle 5 ev tahliye edildi. Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T03:19+0300
2022-06-23T03:19+0300
türkiye
karabük
heyelan
tahliye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Karabük'te Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta sağanağın ardından heyelan meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ekiplerce Dağ Sokak'ta iki, aynı mahalledeki Sorgun Sokak'ta ise üç olmak üzere 5 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.Sokağın giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekildi.
https://tr.sputniknews.com/20220615/heyelan-tehlike-haritasi-hazirlandi-trabzonun-yuzde-16si-afet-riski-altinda-1057455125.html
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karabük, heyelan, tahliye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

03:19 23.06.2022
© AAKarabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle 5 ev tahliye edildi. Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle 5 ev tahliye edildi. Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
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Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle 5 ev tahliye edildi. Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Karabük'te Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta sağanağın ardından heyelan meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce Dağ Sokak'ta iki, aynı mahalledeki Sorgun Sokak'ta ise üç olmak üzere 5 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Sokağın giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekildi.
Trabzon, heyelan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
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