https://tr.sputniknews.com/20220623/karayolu-yuk-tasiyicilari-federasyonu-baskani--ucuza-domates-icin-nakliyecilere-ucuz-mazot-sart-1057846889.html

Karayolu Yük Taşıyıcıları Federasyonu Başkanı: Ucuza domates için nakliyecilere ucuz mazot şart

Karayolu Yük Taşıyıcıları Federasyonu Başkanı: Ucuza domates için nakliyecilere ucuz mazot şart

Radyo Sputnik Atilla Güner’le Akşam Postası programına katılan Karayolu Yük taşıyıcıları Federasyonu Başkanı Ahmet Uzun "Ucuza domates istiyorsanız... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T21:35+0300

2022-06-23T21:35+0300

2022-06-23T21:35+0300

radyo

domates

nakliye

akşam postasi

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Akaryakıtta KDV muafiyeti ve indirim isteyen Karayolu Yük taşıyıcıları Federasyonu Başkanı Ahmet Uzun, Radyo Sputnik Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Uzun, “Şehirlerarası taşımalarda bir kilo domatese 2 TL maliyet biniyor. Marketçiye ya da çiftçiye kızmanın hiçbir anlamı yok” dedi.Karayolu Yük taşıyıcıları Federasyonu Başkanı Ahmet Uzun’un açıklamalarından satırbaşları:'Yatlara verilen muafiyet bize de verilsin'‘’Çiftçi ürününü hale getirmek için ya araç kiralıyor ya da traktörüyle getiriyor ilk maliyetle burada karşılaşıyoruz. Halden biz alıyoruz gideceğimiz şehre kadar olan yine mazot ve paralı yol ücretleri var. Götürdüğümüz şehirdeki halden pazara ya da markete gitmesi yine mazot maliyeti. Şehirlerarası taşımalarda bir kilo domatese 2 TL maliyet biniyor. Marketçiye ya da çiftçiye kızmanın hiçbir anlamı yok, önce devlet olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirmeliler. AB mevzuatını imzaladıysan ticari yük taşıyan araçlara indirimli akaryakıt vermeli. Niğde’den, İstanbul İkitelli’ye gelen aracımız 1650 TL otoban ve köprü ücreti ödüyor. İndirimli akaryakıt ve KDV’den muaf tutulmak istiyoruz. Yatlara verilen muafiyeti asıl vatandaş olan bizlere verilmesini istiyoruz çünkü bizler muaf olursak tüketiciye yansıyacaktır. Aynı zamanda enflasyonun düşmesine katkısı olacaktır.’’

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2022

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radyo, domates, nakliye