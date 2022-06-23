https://tr.sputniknews.com/20220623/karayolu-yuk-tasiyicilari-federasyonu-baskani--ucuza-domates-icin-nakliyecilere-ucuz-mazot-sart-1057846889.html
Karayolu Yük Taşıyıcıları Federasyonu Başkanı: Ucuza domates için nakliyecilere ucuz mazot şart
Karayolu Yük Taşıyıcıları Federasyonu Başkanı: Ucuza domates için nakliyecilere ucuz mazot şart
Radyo Sputnik Atilla Güner’le Akşam Postası programına katılan Karayolu Yük taşıyıcıları Federasyonu Başkanı Ahmet Uzun "Ucuza domates istiyorsanız... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T21:35+0300
2022-06-23T21:35+0300
2022-06-23T21:35+0300
radyo
domates
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akşam postasi
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Akaryakıtta KDV muafiyeti ve indirim isteyen Karayolu Yük taşıyıcıları Federasyonu Başkanı Ahmet Uzun, Radyo Sputnik Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Uzun, “Şehirlerarası taşımalarda bir kilo domatese 2 TL maliyet biniyor. Marketçiye ya da çiftçiye kızmanın hiçbir anlamı yok” dedi.Karayolu Yük taşıyıcıları Federasyonu Başkanı Ahmet Uzun’un açıklamalarından satırbaşları:'Yatlara verilen muafiyet bize de verilsin'‘’Çiftçi ürününü hale getirmek için ya araç kiralıyor ya da traktörüyle getiriyor ilk maliyetle burada karşılaşıyoruz. Halden biz alıyoruz gideceğimiz şehre kadar olan yine mazot ve paralı yol ücretleri var. Götürdüğümüz şehirdeki halden pazara ya da markete gitmesi yine mazot maliyeti. Şehirlerarası taşımalarda bir kilo domatese 2 TL maliyet biniyor. Marketçiye ya da çiftçiye kızmanın hiçbir anlamı yok, önce devlet olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirmeliler. AB mevzuatını imzaladıysan ticari yük taşıyan araçlara indirimli akaryakıt vermeli. Niğde’den, İstanbul İkitelli’ye gelen aracımız 1650 TL otoban ve köprü ücreti ödüyor. İndirimli akaryakıt ve KDV’den muaf tutulmak istiyoruz. Yatlara verilen muafiyeti asıl vatandaş olan bizlere verilmesini istiyoruz çünkü bizler muaf olursak tüketiciye yansıyacaktır. Aynı zamanda enflasyonun düşmesine katkısı olacaktır.’’
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Atilla Güner
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radyo, domates, nakliye
Karayolu Yük Taşıyıcıları Federasyonu Başkanı: Ucuza domates için nakliyecilere ucuz mazot şart
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Radyo Sputnik Atilla Güner’le Akşam Postası programına katılan Karayolu Yük taşıyıcıları Federasyonu Başkanı Ahmet Uzun "Ucuza domates istiyorsanız nakliyecilere ucuz mazot şart” dedi.
Akaryakıtta KDV muafiyeti ve indirim isteyen Karayolu Yük taşıyıcıları Federasyonu Başkanı Ahmet Uzun, Radyo Sputnik Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Uzun, “Şehirlerarası taşımalarda bir kilo domatese 2 TL maliyet biniyor. Marketçiye ya da çiftçiye kızmanın hiçbir anlamı yok” dedi.
Karayolu Yük taşıyıcıları Federasyonu Başkanı Ahmet Uzun’un açıklamalarından satırbaşları:
‘’Her gün ülkenin yetkilileri zincir marketlere zam yapmayın diyorlar fakat 2003 yılında AB’ye giriş için kanunlar değiştirildi ve ‘Karayolu yük taşımacılığı kanununa uyacağız’ denildi. AB, şu an dünyada tedarik güven zinciri kırıldığı için üzerinde 12 ton yük taşıyan ticari araçlara indirimli akaryakıt veriyor. Mazota zam geldiği zaman biz de ister istemez zam yapıyoruz. Üretici, sanayici ve tüketiciye yansımış oluyor. Mesela Adana’dan Ankara’ya kadar aracımız 400 litre mazot yakıyorsa biz 12 bin tl yakıt harcıyoruz diyoruz ve TIR’ın yükünü yani yaptığımız işin maliyetini 20 bin TL’ye yaparız diyoruz ama bu tüketiciye yansıyor.’’
'Yatlara verilen muafiyet bize de verilsin'
‘’Çiftçi ürününü hale getirmek için ya araç kiralıyor ya da traktörüyle getiriyor ilk maliyetle burada karşılaşıyoruz. Halden biz alıyoruz gideceğimiz şehre kadar olan yine mazot ve paralı yol ücretleri var. Götürdüğümüz şehirdeki halden pazara ya da markete gitmesi yine mazot maliyeti. Şehirlerarası taşımalarda bir kilo domatese 2 TL maliyet biniyor. Marketçiye ya da çiftçiye kızmanın hiçbir anlamı yok, önce devlet olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirmeliler. AB mevzuatını imzaladıysan ticari yük taşıyan araçlara indirimli akaryakıt vermeli. Niğde’den, İstanbul İkitelli’ye gelen aracımız 1650 TL otoban ve köprü ücreti ödüyor. İndirimli akaryakıt ve KDV’den muaf tutulmak istiyoruz. Yatlara verilen muafiyeti asıl vatandaş olan bizlere verilmesini istiyoruz çünkü bizler muaf olursak tüketiciye yansıyacaktır. Aynı zamanda enflasyonun düşmesine katkısı olacaktır.’’