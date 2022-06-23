Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220623/kayseride-ekmek-yuzde-40-zamlanarak-35-tl-oldu-1057836288.html
Kayseri'de ekmek yüzde 40 zamlanarak 3.5 TL oldu
Kayseri'de ekmek yüzde 40 zamlanarak 3.5 TL oldu
Kayseri'de 200 gram ekmeğin fiyatına yüzde 40 zam yapıldı. Ekmek 2.5 TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T17:57+0300
2022-06-23T17:57+0300
ekonomi
kayseri
ekmek
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057709465_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ef357bb8d6a7d6c9760939b15e09482c.jpg
Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan tarafından oda üyelerine gönderilen mesajda girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı ekmeğe zam yapıldığını belirtilerek, yeni tarifenin yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi. Yapılan zam ile beraber oluşan fiyat listesi şu şekilde:"Pişmiş 200 gram ekmek 3.5 TL, pişmiş 180 gram pide 3.5 TL, pişmiş 360 gram pide 7 TL, pişmiş 120 gram sandviç 3 TL, lavaş pişmişi 150 gram 4 TL, lavaş pişmişi 300 gram 8 TL, kıymalı ve peynirli 200 gram hamurdan pişirme 4.5 TL."
https://tr.sputniknews.com/20220621/istanbul-ticaret-odasi-istanbulda-ekmek-3-lira-1057720514.html
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057709465_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c590a2397d5b17300c15ca68352fbefd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kayseri, ekmek, zam

Kayseri'de ekmek yüzde 40 zamlanarak 3.5 TL oldu

17:57 23.06.2022
© İHAEkmek
Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Kayseri'de 200 gram ekmeğin fiyatına yüzde 40 zam yapıldı. Ekmek 2.5 TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi.
Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan tarafından oda üyelerine gönderilen mesajda girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı ekmeğe zam yapıldığını belirtilerek, yeni tarifenin yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi. Yapılan zam ile beraber oluşan fiyat listesi şu şekilde:
"Pişmiş 200 gram ekmek 3.5 TL, pişmiş 180 gram pide 3.5 TL, pişmiş 360 gram pide 7 TL, pişmiş 120 gram sandviç 3 TL, lavaş pişmişi 150 gram 4 TL, lavaş pişmişi 300 gram 8 TL, kıymalı ve peynirli 200 gram hamurdan pişirme 4.5 TL."
Ekmek, fırın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
TÜRKİYE
İstanbul Ticaret Odası: İstanbul'da ekmek 3 lira
21 Haziran , 20:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала