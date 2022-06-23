Kılıçdaroğlu: CHP olarak geçmişte hatalarımız oldu

"CHP olarak geçmişte hatalarımız, eksikliklerimiz oldu. Bugün de olabilir. Bütün mesele hatalardan ders çıkarmaktır. Hataları tekrar etmemektir. Bunları yapmadığımız taktirde sorunu çözeriz. Biz bazen oturduk Ankara'da güzel nutuklar attık. Efendim niye bize oy çıkmıyor? E sen gittin vatandaşın sofrasına oturdun mu, çayını kahvesini içtin mi, derdini dinledin mi? Senin derdini şöyle çözeriz diye anlattın mı? Anlatmadık. 'Niye iktidar olamıyoruz?' diye kendi kendimize düşündük. Demek ki gezmek, oturmak, konuşmak, vatandaşın derdini dinlemek lazım. Biz bir ara da başörtüsü sorununu Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim kadının giyim kuşamından, kadın istediği gibi giyinir. Ona bizim sadece saygı duymamız lazım. O kadının işi gücü var mı, mutfağında, evinde huzuru var mı, evladı çalışıyor mu? Asıl onlarla ilgilenmemiz lazım."