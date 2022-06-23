https://tr.sputniknews.com/20220623/kim-kardashian-hayatinin-sokunu-anlatti-z-kusagi-marilyn-monroeyu-tanimiyor-1057833219.html
Kim Kardashian 'hayatının şokunu' anlattı: Z kuşağı Marilyn Monroe'yu tanımıyor
Kim Kardashian 'hayatının şokunu' anlattı: Z kuşağı Marilyn Monroe'yu tanımıyor
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte ünlü yıldız Marilyn Monroe'nun elbisesini giyen Kim Kardashian, Z kuşağının Monroe'yu tanımamasının hayatının en... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T17:14+0300
2022-06-23T17:14+0300
2022-06-23T17:16+0300
yaşam
kim kardashian
marilyn monroe
elbise
z kuşağı
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ABD'li unutulmaz yıldız Marilyn Monroe'nun ölümünden üç ay önce giydiği ve dönemin ABD Başkanı John F. Kenneddy için 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını seslendirdiği elbise, son günlerde realite şov ünlüsü Kim Kardashian ile yeniden gündeme taşındı.Met Gala'da Monroe'nun elbisesini giyebilmek için sıkı bir diyetle kilo verdiği ve buna rağmen elbisede 'geri dönüşü olmayan' hasara neden olduğu iddia edilen Kardashian, Today Show'da Savannah Guthrie'nin sorularını yanıtladı.Z kuşağına işaret ederek "TikTok'ta bazı insanların Marilyn Monroe'nun kim olduğunu bilmemesine şaşırdığını söylemiştin" diyen Guthrie'ye, Kim Kardashian şu yanıtı verdi:Marilyn Monroe'ya ve 1962 yılında giydiği elbiseye ilişkin ise Kardashian şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220616/kim-kardashian-marilyn-monroeya-ait-ikonik-elbisenin-dikislerini-patlatti-sadece-15-dakika-giydi-1057514086.html
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Kim Kardashian 'hayatının şokunu' anlattı: Z kuşağı Marilyn Monroe'yu tanımıyor
17:14 23.06.2022 (güncellendi: 17:16 23.06.2022) Abone ol
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte ünlü yıldız Marilyn Monroe'nun elbisesini giyen Kim Kardashian, Z kuşağının Monroe'yu tanımamasının hayatının en büyük şoku olduğunu söyledi.
ABD'li unutulmaz yıldız Marilyn Monroe'nun ölümünden üç ay önce giydiği ve dönemin ABD Başkanı John F. Kenneddy için 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını seslendirdiği elbise, son günlerde realite şov ünlüsü Kim Kardashian ile yeniden gündeme taşındı.
Met Gala'da Monroe'nun elbisesini giyebilmek için sıkı bir diyetle kilo verdiği ve buna rağmen elbisede 'geri dönüşü olmayan' hasara neden olduğu iddia edilen Kardashian, Today Show'da Savannah Guthrie'nin sorularını yanıtladı.
Z kuşağına işaret ederek "TikTok'ta bazı insanların Marilyn Monroe'nun kim olduğunu bilmemesine şaşırdığını söylemiştin" diyen Guthrie'ye, Kim Kardashian şu yanıtı verdi:
"Bu benim için hayatımın şoku oldu. Bu yüzden en azından bu şansı elde edebildiğim ve Ripley'in bana bu anı yeniden paylaşabilme ve yaşatabilme şansı tanımasından dolayı çok mutluydum."
Marilyn Monroe'ya ve 1962 yılında giydiği elbiseye ilişkin ise Kardashian şu ifadeleri kullandı:
"Monroe'ya çok büyük bir saygı duyuyorum ve bu elbisenin Amerikan tarihi için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyorum. Amerikalı olma temasıyla, düşündüm ki, Marilyn Monroe'nun ABD Başkanı için 'Happy Birthday' şarkısını söylemesinden daha Amerikalı ne olabilir ki? Bu böyle bir süreçti. Bir üstlük ve terlikle kırmızı halıya geldim. Elbiseyi halının girişinde taşıdım, merdivenlerden yukarı çıktım, muhtemelen dört dakika giydim ve hemen merdivenlerin sonunda üstümü değiştirdim."