https://tr.sputniknews.com/20220623/kim-kardashian-hayatinin-sokunu-anlatti-z-kusagi-marilyn-monroeyu-tanimiyor-1057833219.html

Kim Kardashian 'hayatının şokunu' anlattı: Z kuşağı Marilyn Monroe'yu tanımıyor

Kim Kardashian 'hayatının şokunu' anlattı: Z kuşağı Marilyn Monroe'yu tanımıyor

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte ünlü yıldız Marilyn Monroe'nun elbisesini giyen Kim Kardashian, Z kuşağının Monroe'yu tanımamasının hayatının en... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T17:14+0300

2022-06-23T17:14+0300

2022-06-23T17:16+0300

yaşam

kim kardashian

marilyn monroe

elbise

z kuşağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056914945_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_730f5163ee6c449f483fc10f905770b4.jpg

ABD'li unutulmaz yıldız Marilyn Monroe'nun ölümünden üç ay önce giydiği ve dönemin ABD Başkanı John F. Kenneddy için 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını seslendirdiği elbise, son günlerde realite şov ünlüsü Kim Kardashian ile yeniden gündeme taşındı.Met Gala'da Monroe'nun elbisesini giyebilmek için sıkı bir diyetle kilo verdiği ve buna rağmen elbisede 'geri dönüşü olmayan' hasara neden olduğu iddia edilen Kardashian, Today Show'da Savannah Guthrie'nin sorularını yanıtladı.Z kuşağına işaret ederek "TikTok'ta bazı insanların Marilyn Monroe'nun kim olduğunu bilmemesine şaşırdığını söylemiştin" diyen Guthrie'ye, Kim Kardashian şu yanıtı verdi:Marilyn Monroe'ya ve 1962 yılında giydiği elbiseye ilişkin ise Kardashian şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220616/kim-kardashian-marilyn-monroeya-ait-ikonik-elbisenin-dikislerini-patlatti-sadece-15-dakika-giydi-1057514086.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kim kardashian, marilyn monroe, elbise, z kuşağı