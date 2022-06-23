https://tr.sputniknews.com/20220623/kremlin-ukraynayla-ilgili-baris-plani-yapilmasi-icin-sartini-acikladi--1057819482.html

Kremlin, Ukrayna'yla ilgili barış planı yapılması için şartını açıkladı

Kremlin, Ukrayna'yla ilgili barış planı yapılması için şartını açıkladı

ABD'li National Interest dergisinde yayınlanan 'Ukrayna barış planı' hakkında bilgileri olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barış planının... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T13:52+0300

2022-06-23T13:52+0300

2022-06-23T13:52+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

national interest

rusya

ukrayna

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National Interest dergisi, Ukrayna'daki durumla ilgili yayınladığı bir makalede çatışmaların barışçıl çözümüne yönelik bir plana yer verdi. Kremlin'in planı inceleme fırsatı olup olmadığının sorulması üzerine Peskov, "Hayır, planı okuma fırsatımız olmadı. Barış planına gelirsek, bu ancak Ukrayna'nın Rus tarafının tüm taleplerini yerine getirmesi sonrası mümkün" yanıtını verdi. Peskov, Rusya'nın taleplerinin neler olduğuna dair soru karşısındaysa "Ukrayna hepsini çok iyi biliyor" demekle yetindi.

rusya

ukrayna

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dmitriy peskov, national interest, rusya, ukrayna