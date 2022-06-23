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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220623/kremlin-ukraynayla-ilgili-baris-plani-yapilmasi-icin-sartini-acikladi--1057819482.html
Kremlin, Ukrayna'yla ilgili barış planı yapılması için şartını açıkladı
Kremlin, Ukrayna'yla ilgili barış planı yapılması için şartını açıkladı
ABD'li National Interest dergisinde yayınlanan 'Ukrayna barış planı' hakkında bilgileri olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barış planının... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T13:52+0300
2022-06-23T13:52+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
national interest
rusya
ukrayna
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National Interest dergisi, Ukrayna'daki durumla ilgili yayınladığı bir makalede çatışmaların barışçıl çözümüne yönelik bir plana yer verdi. Kremlin'in planı inceleme fırsatı olup olmadığının sorulması üzerine Peskov, "Hayır, planı okuma fırsatımız olmadı. Barış planına gelirsek, bu ancak Ukrayna'nın Rus tarafının tüm taleplerini yerine getirmesi sonrası mümkün" yanıtını verdi. Peskov, Rusya'nın taleplerinin neler olduğuna dair soru karşısındaysa "Ukrayna hepsini çok iyi biliyor" demekle yetindi.
rusya
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dmitriy peskov, national interest, rusya, ukrayna

Kremlin, Ukrayna'yla ilgili barış planı yapılması için şartını açıkladı

13:52 23.06.2022
© SputnikKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
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ABD'li National Interest dergisinde yayınlanan 'Ukrayna barış planı' hakkında bilgileri olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barış planının ancak Moskova'nın taleplerinin Kiev tarafından yerine getirilmesi halinde mümkün olacağını vurguladı.
National Interest dergisi, Ukrayna'daki durumla ilgili yayınladığı bir makalede çatışmaların barışçıl çözümüne yönelik bir plana yer verdi. Kremlin'in planı inceleme fırsatı olup olmadığının sorulması üzerine Peskov, "Hayır, planı okuma fırsatımız olmadı. Barış planına gelirsek, bu ancak Ukrayna'nın Rus tarafının tüm taleplerini yerine getirmesi sonrası mümkün" yanıtını verdi.
Peskov, Rusya'nın taleplerinin neler olduğuna dair soru karşısındaysa "Ukrayna hepsini çok iyi biliyor" demekle yetindi.
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