https://tr.sputniknews.com/20220623/lincten-kurtarilan-taciz-suphelisi-adli-kontrolle-serbest-1057816992.html

Linçten kurtarılan taciz şüphelisi, adli kontrolle serbest

Linçten kurtarılan taciz şüphelisi, adli kontrolle serbest

Bursa'da, S.K. (15) adlı kız çocuğunu mesaj göndererek taciz ettiği öne sürülen ve linçten kurtarılan M.K. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T13:17+0300

2022-06-23T13:17+0300

2022-06-23T13:18+0300

türkiye

bursa

taciz

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Olay, dün saat 01.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K., daha önce sahibi olduğu konfeksiyon atölyesinde çalışan ve aynı mahallede oturan S.K. isimli kız çocuğunu cep telefonundan mesajla taciz etti. 4S.K.’nin durumu anlatması üzerine aile, çocuklarına tacizde bulunduğu iddiasıyla M.K.'nin evine gitti. Şüphelinin gelenleri görerek kaçmak istemesi üzerine arbede çıktı. Toplanan mahalleli de olaya dahil olarak linç girişiminde bulundu. Kalabalıktan kaçarak evine saklanan M.K., polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi. Polis havaya uyarı ateşi açtı Yaklaşık 50 kişilik kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, şüphelinin evinin bulunduğu bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bina kapısının önüne getirilen polis aracına polis koridoruyla bindirilen M.K.’ye yine saldırılmaya çalışıldı. Gözaltına alınan şüpheliyi polis aracından indirmek isteyen kalabalığa biber gazıyla müdahale eden ekipler, havaya uyarı ateşi açtı.Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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bursa, taciz