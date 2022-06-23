https://tr.sputniknews.com/20220623/litvanyanin-kaliningrada-kisitlamasi-simdilik-sadece-mallarin-yuzde-30unu-kapsiyor-1057836664.html
Litvanya’nın Kaliningrad’a kısıtlaması şimdilik sadece malların yüzde 30’unu kapsıyor
Litvanya’nın Kaliningrad’a kısıtlaması şimdilik sadece malların yüzde 30’unu kapsıyor
Rusya Federasyonu’na bağlı Kaliningrad Bölgesi’nin idaresi, Litvanya’nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden Rusya’nın diğer bölgelerinden Kaliningrad’a demiryolu... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T18:08+0300
2022-06-23T18:08+0300
2022-06-23T18:08+0300
ukrayna krizi
litvanya
kaliningrad
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Kaliningrad Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Halihazırda Litvanya üzerinden transite yönelik tam engelleme yok. Demiryoluyla gelen malların yaklaşık yüzde 30’u yaptırım kapsamında. Çimento ve metal ürünler gibi birkaç kalem yasak kapsamında yer alıyor. Bu hacimler hızlı bir şekilde gemilere yönlendirilebilir” ifadesine yer verildi.Yaptırım listesine dahil edilen malların bazıları halâ karayoluyla Kaliningrad’a ulaştırılabiliyor. Ayrıca yaptırım listesindeki mallara ihtiyaç duyan işletmelerin, faaliyetlerini normal sürdürmeye izin veren stoklara sahip olduğu kaydedildi.Valilik, şimdi yaptırım listesinde yer alan bazı malların daha önce de deniz yoluyla taşındığının, bu yüzden gemilerle daha büyük partilerin taşınmasında sorun yaşanmayacağının altını çizdi.Litvanya: Kaliningrad’a yaptırımların kaldırılması Avrupa Komisyonu’nun ayrıcalığıLitvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Avrupa Komisyonu’nun, Kaliningrad transitine uygulanan kısıtlamayla ilgili görüşünü teoride değiştirebileceğini, bu konudaki kararların komisyonun elinde olduğunu belirtti.Litvanya parlamentosuna konuşan Landsbergis, “Avrupa Komisyonu’nun görüşü netleştirilebilir mi? Teoride böyle bir olasılık var. Değiştirilebilir ve geri çekilebilir mi? Olabilir. Böyle bir olasılık var, çünkü bu Avrupa Komisyonu’nun elinde” ifadesini kullandı
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litvanya, kaliningrad, ukrayna krizi
Litvanya’nın Kaliningrad’a kısıtlaması şimdilik sadece malların yüzde 30’unu kapsıyor
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kaliningrad Bölgesi’nin idaresi, Litvanya’nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden Rusya’nın diğer bölgelerinden Kaliningrad’a demiryolu ve karayolu trafiğinin yüzde 30 azaldığını belirtti.
Kaliningrad Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Halihazırda Litvanya üzerinden transite yönelik tam engelleme yok. Demiryoluyla gelen malların yaklaşık yüzde 30’u yaptırım kapsamında. Çimento ve metal ürünler gibi birkaç kalem yasak kapsamında yer alıyor. Bu hacimler hızlı bir şekilde gemilere yönlendirilebilir” ifadesine yer verildi.
Yaptırım listesine dahil edilen malların bazıları halâ karayoluyla Kaliningrad’a ulaştırılabiliyor. Ayrıca yaptırım listesindeki mallara ihtiyaç duyan işletmelerin, faaliyetlerini normal sürdürmeye izin veren stoklara sahip olduğu kaydedildi.
Valilik, şimdi yaptırım listesinde yer alan bazı malların daha önce de deniz yoluyla taşındığının, bu yüzden gemilerle daha büyük partilerin taşınmasında sorun yaşanmayacağının altını çizdi.
Litvanya: Kaliningrad’a yaptırımların kaldırılması Avrupa Komisyonu’nun ayrıcalığı
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Avrupa Komisyonu’nun, Kaliningrad transitine uygulanan kısıtlamayla ilgili görüşünü teoride değiştirebileceğini, bu konudaki kararların komisyonun elinde olduğunu belirtti.
Litvanya parlamentosuna konuşan Landsbergis, “Avrupa Komisyonu’nun görüşü netleştirilebilir mi? Teoride böyle bir olasılık var. Değiştirilebilir ve geri çekilebilir mi? Olabilir. Böyle bir olasılık var, çünkü bu Avrupa Komisyonu’nun elinde” ifadesini kullandı