https://tr.sputniknews.com/20220623/mahir-unal-cumhurbaskanimizin-kendi-maasina-zam-talebi-yok-1057822685.html
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Cumhurbaşkanımızın kendi maaşına zam talebi yok
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Cumhurbaşkanımızın kendi maaşına zam talebi yok
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi maaşına bir zam talebi olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın kendi... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T14:35+0300
2022-06-23T14:35+0300
2022-06-23T14:39+0300
politika
mahir ünal
recep tayyip erdoğan
zam
maaş
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi maaşına yönelik zam talebi olmadığını söyledi.Ünal, "Konu Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılması değil. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmadı. Emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı, eski Cumhurbaşkanları, milletvekillerinin emekli maaşlarına yansıtılmak zorunda kalındı" diye konuştu.Muhalefeti eleştiren Ünal, şunları kaydetti:"Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunu kendileri de biliyor. İYİ Partili, CHP'liler ile bu konu konuşuldu. Emekli maaşlarını Cumhurbaşkanımızın bütçesine endeksli olmaktan çıkaralım. Buyursunlar, buradan çağrı yapıyorum."
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mahir ünal, recep tayyip erdoğan, zam, maaş
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Cumhurbaşkanımızın kendi maaşına zam talebi yok
14:35 23.06.2022 (güncellendi: 14:39 23.06.2022) Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi maaşına bir zam talebi olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın kendi maaşına zam talebi yok, Cumhurbaşkanı'nın ödeneği emekli maaşlarına endeksli" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi maaşına yönelik zam talebi olmadığını söyledi.
Ünal, "Konu Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılması değil. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmadı. Emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı, eski Cumhurbaşkanları, milletvekillerinin emekli maaşlarına yansıtılmak zorunda kalındı" diye konuştu.
Muhalefeti eleştiren Ünal, şunları kaydetti:
"Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunu kendileri de biliyor. İYİ Partili, CHP'liler ile bu konu konuşuldu. Emekli maaşlarını Cumhurbaşkanımızın bütçesine endeksli olmaktan çıkaralım. Buyursunlar, buradan çağrı yapıyorum."