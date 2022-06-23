https://tr.sputniknews.com/20220623/mahir-unal-cumhurbaskanimizin-kendi-maasina-zam-talebi-yok-1057822685.html

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Cumhurbaşkanımızın kendi maaşına zam talebi yok

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Cumhurbaşkanımızın kendi maaşına zam talebi yok

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi maaşına bir zam talebi olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın kendi... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T14:35+0300

2022-06-23T14:35+0300

2022-06-23T14:39+0300

politika

mahir ünal

recep tayyip erdoğan

zam

maaş

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi maaşına yönelik zam talebi olmadığını söyledi.Ünal, "Konu Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılması değil. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmadı. Emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı, eski Cumhurbaşkanları, milletvekillerinin emekli maaşlarına yansıtılmak zorunda kalındı" diye konuştu.Muhalefeti eleştiren Ünal, şunları kaydetti:"Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunu kendileri de biliyor. İYİ Partili, CHP'liler ile bu konu konuşuldu. Emekli maaşlarını Cumhurbaşkanımızın bütçesine endeksli olmaktan çıkaralım. Buyursunlar, buradan çağrı yapıyorum."

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mahir ünal, recep tayyip erdoğan, zam, maaş