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https://tr.sputniknews.com/20220623/maradonanin-saglik-ekibi-ihmal-gerekcesiyle-yargilanacak-1057849595.html
Maradona'nın sağlık ekibi ihmal gerekçesiyle yargılanacak
Maradona'nın sağlık ekibi ihmal gerekçesiyle yargılanacak
Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle 8 sağlık personeli yargılanacak. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T22:15+0300
2022-06-23T22:15+0300
spor
arjantin
diego maradona
yargılama
dava
sağlık
kalp krizi
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Arjantin adli makamları, Diego Armando Maradona'nın iki yıl önce kalp krizi geçirerek vefat etmesinin ardından kurulan sağlık kurulunun tedavide 'eksiklikler ve usulsüzlükler' olduğuna yönelik raporu üzerine, 8 kişilik personelin yargılanmasına karar verdi.Sağlık personeli, Arjantinli eski futbolcunun ölümüyle ilgili 'kusurlu cinayet' suçundan yargılanacak.20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu, geçen yıl hazırladığı raporda, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının 'kaderine terk edildiği' sonucuna varmıştı.Raporda, Maradona'nın son günlerinde uygun şartlar altında hastanede tedavi edilmesi halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211123/maradona-calinmasin-diye-kalbi-olmadan-gomuldu-iddiasi-1051073104.html
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arjantin, diego maradona, yargılama, dava, sağlık, kalp krizi

Maradona'nın sağlık ekibi ihmal gerekçesiyle yargılanacak

22:15 23.06.2022
© AFP 2022Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.
Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022
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Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle 8 sağlık personeli yargılanacak.
Arjantin adli makamları, Diego Armando Maradona'nın iki yıl önce kalp krizi geçirerek vefat etmesinin ardından kurulan sağlık kurulunun tedavide 'eksiklikler ve usulsüzlükler' olduğuna yönelik raporu üzerine, 8 kişilik personelin yargılanmasına karar verdi.
Sağlık personeli, Arjantinli eski futbolcunun ölümüyle ilgili 'kusurlu cinayet' suçundan yargılanacak.
20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu, geçen yıl hazırladığı raporda, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının 'kaderine terk edildiği' sonucuna varmıştı.
Raporda, Maradona'nın son günlerinde uygun şartlar altında hastanede tedavi edilmesi halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtilmişti.
Diego Maradona - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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