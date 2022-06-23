https://tr.sputniknews.com/20220623/maradonanin-saglik-ekibi-ihmal-gerekcesiyle-yargilanacak-1057849595.html

Maradona'nın sağlık ekibi ihmal gerekçesiyle yargılanacak

Maradona'nın sağlık ekibi ihmal gerekçesiyle yargılanacak

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle 8 sağlık personeli yargılanacak. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T22:15+0300

2022-06-23T22:15+0300

2022-06-23T22:15+0300

spor

arjantin

diego maradona

yargılama

dava

sağlık

kalp krizi

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Arjantin adli makamları, Diego Armando Maradona'nın iki yıl önce kalp krizi geçirerek vefat etmesinin ardından kurulan sağlık kurulunun tedavide 'eksiklikler ve usulsüzlükler' olduğuna yönelik raporu üzerine, 8 kişilik personelin yargılanmasına karar verdi.Sağlık personeli, Arjantinli eski futbolcunun ölümüyle ilgili 'kusurlu cinayet' suçundan yargılanacak.20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu, geçen yıl hazırladığı raporda, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının 'kaderine terk edildiği' sonucuna varmıştı.Raporda, Maradona'nın son günlerinde uygun şartlar altında hastanede tedavi edilmesi halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211123/maradona-calinmasin-diye-kalbi-olmadan-gomuldu-iddiasi-1051073104.html

arjantin

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arjantin, diego maradona, yargılama, dava, sağlık, kalp krizi