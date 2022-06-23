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Marmaris'teki orman yangını şüphelisi suçunu itiraf etti
Marmaris'teki orman yangını şüphelisi suçunu itiraf etti
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınana kişinin yangını çıkardığını itiraf ettiğini... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T18:42+0300
2022-06-23T18:59+0300
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marmaris
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Soylu, yangınla ilgili yakalanan kişinin, "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul ettiğini açıkladı.Olayın başından beri zaten bir S.A. isimli bir şüphelinin bulunduğunu belirten Bakan Soylu şu şekilde konuştu:"Emniyet ve jandarma bu kişinin izindeydi ve az önce yakaladı. Ayrıca olay yerinde iki benzin bidonu var. Ve biraz önce kendisi de itiraf etti. O bölge ile ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da sarhoş olduğunu değerlendiriyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20220623/marmaris-yangininda-2-gun-havadan-mudahale-yeniden-basladi-1057802284.html
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marmaris, orman yangını, türkiye, haberler

Marmaris'teki orman yangını şüphelisi suçunu itiraf etti

18:42 23.06.2022 (güncellendi: 18:59 23.06.2022)
© AAMarmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor
Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
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Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınana kişinin yangını çıkardığını itiraf ettiğini belirterek, "S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını söyledi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.
Soylu, yangınla ilgili yakalanan kişinin, "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul ettiğini açıkladı.
Olayın başından beri zaten bir S.A. isimli bir şüphelinin bulunduğunu belirten Bakan Soylu şu şekilde konuştu:
"Emniyet ve jandarma bu kişinin izindeydi ve az önce yakaladı. Ayrıca olay yerinde iki benzin bidonu var. Ve biraz önce kendisi de itiraf etti. O bölge ile ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da sarhoş olduğunu değerlendiriyoruz."
Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
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CANLI | Marmaris yangınında 2. gün: 'Yangının nasıl çıktığına dair bir şüpheli var'
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