https://tr.sputniknews.com/20220623/merkez-bankasi-politika-faizini-yuzde-14-seviyesinde-sabit-tuttu-1057817456.html
Merkez Bankası politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu
Merkez Bankası politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T14:01+0300
2022-06-23T14:01+0300
2022-06-23T14:08+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
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TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.Karar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu.Son 5 toplantıda karar aynıTCMB, 2021 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti.Banka, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.
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merkez bankası, faiz
Merkez Bankası politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu
14:01 23.06.2022 (güncellendi: 14:08 23.06.2022) Abone ol
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.
Karar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu.
Son 5 toplantıda karar aynı
TCMB, 2021 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti.
Banka, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.