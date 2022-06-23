https://tr.sputniknews.com/20220623/merkez-bankasi-toplam-rezervleri-1-milyar-485-milyon-dolar-azaldi-1057825965.html
Merkez Bankası toplam rezervleri 1 milyar 485 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 1 milyar 485 milyon dolar azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 339... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T15:05+0300
2022-06-23T15:05+0300
2022-06-23T15:05+0300
ekonomi
merkez bankası
döviz
rezerv
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TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 60 milyar 788 milyon dolar olan rezervler, 17 Haziran ile sona eren haftada 59 milyar 449 milyon dolara geldi. Geçtiğimiz hafta 8 milyar 152 milyon dolar olan net uluslararası rezervler ise 17 Haziran ile sona eren haftada 7 milyar 381 milyon dolara geldi.TCMB altın rezervleri 41 milyar 725 milyon dolardan 41 milyar 580 milyon dolar seviyesine geldi.Böylece TCMB toplam rezervleri ise 1 milyar 485 milyon dolar düşüşle 102 milyar 513 milyon dolarken, 101 milyar 28 milyon dolar olarak kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220623/merkez-bankasi-politika-faizini-yuzde-14-seviyesinde-sabit-tuttu-1057817456.html
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merkez bankası, döviz, rezerv
Merkez Bankası toplam rezervleri 1 milyar 485 milyon dolar azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 339 milyon dolar düşüş gösterdi. Net rezervler ise aynı dönemde 771 milyon dolar düşüş gösterdi.
TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 60 milyar 788 milyon dolar olan rezervler, 17 Haziran ile sona eren haftada 59 milyar 449 milyon dolara geldi. Geçtiğimiz hafta 8 milyar 152 milyon dolar olan net uluslararası rezervler ise 17 Haziran ile sona eren haftada 7 milyar 381 milyon dolara geldi.
TCMB altın rezervleri 41 milyar 725 milyon dolardan 41 milyar 580 milyon dolar seviyesine geldi.
Böylece TCMB toplam rezervleri ise 1 milyar 485 milyon dolar düşüşle 102 milyar 513 milyon dolarken, 101 milyar 28 milyon dolar olarak kaydedildi.