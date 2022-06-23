https://tr.sputniknews.com/20220623/merkez-bankasi-toplam-rezervleri-1-milyar-485-milyon-dolar-azaldi-1057825965.html

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 milyar 485 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 milyar 485 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 339... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T15:05+0300

2022-06-23T15:05+0300

2022-06-23T15:05+0300

ekonomi

merkez bankası

döviz

rezerv

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TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 60 milyar 788 milyon dolar olan rezervler, 17 Haziran ile sona eren haftada 59 milyar 449 milyon dolara geldi. Geçtiğimiz hafta 8 milyar 152 milyon dolar olan net uluslararası rezervler ise 17 Haziran ile sona eren haftada 7 milyar 381 milyon dolara geldi.TCMB altın rezervleri 41 milyar 725 milyon dolardan 41 milyar 580 milyon dolar seviyesine geldi.Böylece TCMB toplam rezervleri ise 1 milyar 485 milyon dolar düşüşle 102 milyar 513 milyon dolarken, 101 milyar 28 milyon dolar olarak kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220623/merkez-bankasi-politika-faizini-yuzde-14-seviyesinde-sabit-tuttu-1057817456.html

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