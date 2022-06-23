https://tr.sputniknews.com/20220623/nato-katardaki-2022-fifa-dunya-kupasina-guvenlik-destegi-saglayacak-1057825853.html
NATO, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na güvenlik desteği sağlayacak
NATO, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na güvenlik desteği sağlayacak
NATO, bu yıl sonunda 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a organizasyon için güvenlik desteği verecek. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T15:02+0300
2022-06-23T15:02+0300
2022-06-23T15:07+0300
spor
2022 fifa dünya kupası
nato
katar
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NATO'dan yapılan açıklamada, desteğin Katar ile NATO arasındaki yakın iş birliği çerçevesinde verileceği bildirildi.Destek kapsamında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (CBRN) maddelerin oluşturduğu tehditlere karşı eğitim sağlanacak. Eğitimi Slovakya ile NATO'nun Çekya'daki Ortak CBRN Savunma Mükemmeliyet Merkezi verecek.Ayrıca Romanya tarafından VIP koruma eğitimi ile el yapımı bomba tehdidine karşı eğitimler verilecek.2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın başkenti Doha'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20220606/turk-ve-katar-heyetleri-katar-2022-dunya-kupasi-guvenligi-icin-dohada-gorustu-1057019581.html
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2022 fifa dünya kupası, nato, katar
NATO, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na güvenlik desteği sağlayacak
15:02 23.06.2022 (güncellendi: 15:07 23.06.2022) Abone ol
NATO, bu yıl sonunda 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a organizasyon için güvenlik desteği verecek.
NATO'dan yapılan açıklamada, desteğin Katar ile NATO arasındaki yakın iş birliği çerçevesinde verileceği bildirildi.
Destek kapsamında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (CBRN) maddelerin oluşturduğu tehditlere karşı eğitim sağlanacak. Eğitimi Slovakya ile NATO'nun Çekya'daki Ortak CBRN Savunma Mükemmeliyet Merkezi verecek.
Ayrıca Romanya tarafından VIP koruma eğitimi ile el yapımı bomba tehdidine karşı eğitimler verilecek.
2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın başkenti Doha'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.