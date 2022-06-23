https://tr.sputniknews.com/20220623/nato-turkiyenin-mesru-endiselerini-gidermek-icin-calisiyoruz-1057828018.html

NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalışıyoruz

NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalışıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yaptıkları başvuru hakkında Türkiye'nin meşru endişeleri bulunduğunu, bunları... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T15:47+0300

2022-06-23T15:47+0300

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Stoltenberg, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile NATO karargahındaki görüşmesinden sonra basına açıklama yaptı.28-30 Haziran'daki Madrid Zirvesi'nde görüşülecek konulardan birinin Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvuruları olduğunu hatırlatan Stoltenberg, başvuruları 'tarihi' gelişme olarak değerlendirdi.Stoltenberg, tüm müttefiklerin güvenlik endişelerinin ele alınmasını ve katılım sürecinde ilerleme sağlamak istediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri bulunuyor. Finlandiya ve İsveç ile bunları gidermek için çalışıyoruz" dedi.Madrid Zirvesi'nde görüşülecek konulara da değinen Stoltenberg, İttifakın yeni Stratejik Konsept belgesinin kabul edileceğini, Ukrayna'ya yardımların ele alınacağını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in liderlere hitap edeceğini, NATO'nun harcamaları ve yük paylaşımının değerlendirileceğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220623/abd-disisleri-bakanligi-mustesari-donfried-turkiyenin-mesru-endiselerini-taniyoruz-1057797863.html

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