https://tr.sputniknews.com/20220623/netanyahu-tekrar-basa-gelse-bile-turkiye-ile-iliskiler-duzene-girer-1057860521.html

'Netanyahu tekrar başa gelse bile Türkiye ile ilişkiler düzene girer'

'Netanyahu tekrar başa gelse bile Türkiye ile ilişkiler düzene girer'

Rafael Sadi’ye göre İsrail'de 'yeter ki Bibi gitsin' diye başa gelen Bennett-Lapid koalisyonu başarısız oldu. Netanyahu'nun tekrar başa gelmesi ihtimaline atıf... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T22:26+0300

2022-06-23T22:26+0300

2022-06-24T02:09+0300

eksen

rafael sadi

israil

naftali bennett

yair lapid

türkiye

benyamin netanyahu

batı şeria

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İsrail'de üst üste seçimler ve dikiş tutmayan hükümetlerin ardından Benyamin Netanyahu'nun bileğini büken Naftali Bennett ve Yair Lapid hükümeti de en fazla bir yıl 'dayanabildi'. Koalisyon ortağı iki lider 20 Haziran’da meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını duyurdu. Karar meclis tarafından onaylanırsa İsrail 3.5 yıl içinde beşinci kez seçime gidecek.Hükümetin iflasında bir dizi anlaşmazlıkla birlikte 'yerleşimci yasası' diye de anılan Batı Şeria'da geçerli askeri hukukla ilgili yasanın çıkarılamaması süreci etkili oldu. Koalisyon anlaşmasına göre, kasım başlarında yapılacak seçime kadar başbakanlığı Dışişleri Bakanı Lapid üstlenecek. Netanyahu, Bennett-Lapid hükümetini 'İsrail tarihinin en kötüsü' diye nitelendirirken, İsrail siyasetinde seçime gerek kalmadan alternatif hükümet kurulması tartışmaları da bulunuyor.Bu koşullar altında 16 yıl sonra Ankara'yı ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı olan Lapid, Türkiye'yle 'normalleşme' temalı müzakereler yürüttü. Bennett-Lapid koalisyonu altında çalkantılı Netanyahu yıllarının ardından Türkiye ile İsrail arasında yumuşama sürecine girilmişti. Lapid'in ziyaretinin ardından uzun süredir konuşulan büyükelçiler atanması başlığında ilerleme yaşanıp yaşanmayacağı henüz bilinmiyor.İsrail'de yeniden ufukta beliren seçim ve Lapid'in Türkiye ziyaretini Oda tv yazarı Rafael Sadi ile konuştuk.'Parolaları yeter ki Bibi olmasındı. İktidara gelmek isteyenlerin tavrı bu olmamalı'Rafael Sadi’ye göre, 8 İsrail partisi, sol, sağ, Arap ve Yahudi birleşerek ‘zar zor’ 61 sandalyeden oluşan meclis çoğunluğuyla Netanyahu’yu devirdi ancak 'yeter ki Bibi olmasın' söylemleri hükümet etmelerini sağlamadı:'Batı Şeria yasasının çıkarılamamasının en büyük sorumlusu Raam partisi'Sadi hükümetin sona ermesinde en çok da 'Yahudiye ve Samiriye' de denilen işgal altındaki Batı Şeria'da geçerli yasanın rol oynadığını söyledi. Bölge işgal bölgesi olduğu için askeri meselelere askere mahkemelerin baktığını anlatan Sadi, 1967'den beri uzatılan yasanın bu sefer sivil alanı düzenlemesiz bıraktığını belirtti. Sadi'ye göre yasa düzenlenemezse İsrail'de suç işleyenin Batı Şeria'yı gidebileceği 'vahşi batı' durumu olabilir. Sadi'ye göre yasanın geçirilmemesinin en büyük sorumlusu Arapların Raam partisi:‘Netanyahu yeniden başa da geçebilir ama siyasetten men edecek bir yasa çıkarılması gündemde'Sadi, bir yandan Netanyahu'nun yeni ortaklar bularak seçimsiz hükümet kurması olasılığından söz ederken, diğer yandan da Bibi'nin siyasetten yasaklanması için hakkında dava olanları hükümet görevlerinden men edecek bir yasa çıkarılmaya çalışıldığını da aktardı:'Netanyahu tekrar başa gelse bile Türkiye ile ilişkiler düzene girer'Lapid'in Ankara ziyaretinde büyükelçi atamalarının ele alındığını belirten Sadi, Netanyahu yeniden başa geçse bile Ankara ile ilişkilerin düzene gireceği görüşünde:'Türkiye'de operasyon haberine fazla prim vermiyorum, tiyatro oynanıyor'Sadi, Türkiye'de İsraillilere saldıracakları iddiasıyla İran Devrim Muhafızlarına yönelik operasyon yapıldığı haberlerine ise inanmadığını söyledi:

israil

batı şeria

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rafael sadi, israil, naftali bennett, yair lapid, türkiye, benyamin netanyahu, batı şeria