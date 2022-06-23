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New York metrosunda fenalaşan kadın raylara düştü
New York metrosunda fenalaşan kadın raylara düştü
ABD'nin New York kentinde metro istasyonunda bir kadın aniden fenalaşarak raylara düştü. İstasyondaki iki polis, kadını saniyeler içinde raylardan çıkarmaya... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
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ABD'nin New York kentinde yer alan Brooklyn bölgesindeki Bay Ridge metro istasyonunda yaşanan olayda, platformda yürürken fenalaşan 25 yaşındaki kadın, birkaç adım attıktan sonra raylara düştü.Devriye gezen iki polisten biri hemen raylara indi. Baygın kadını kaldıran polise platformdaki meslektaşı da yardım etti.Kadın başından yaralandıKadın, raylardan saniyeler içinde çıkarılırdı. Baygınlık geçiren kadının başından yaralandığı, New York Üniversitesi Langone Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
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metro, new york, abd, kadın, brooklyn

New York metrosunda fenalaşan kadın raylara düştü

20:25 23.06.2022 (güncellendi: 20:30 23.06.2022)
© İHAABD'nin New York kentinde metro istasyonunda bir kadın aniden fenalaşarak raylara düştü
ABD'nin New York kentinde metro istasyonunda bir kadın aniden fenalaşarak raylara düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© İHA
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ABD'nin New York kentinde metro istasyonunda bir kadın aniden fenalaşarak raylara düştü. İstasyondaki iki polis, kadını saniyeler içinde raylardan çıkarmaya başardı.
ABD'nin New York kentinde yer alan Brooklyn bölgesindeki Bay Ridge metro istasyonunda yaşanan olayda, platformda yürürken fenalaşan 25 yaşındaki kadın, birkaç adım attıktan sonra raylara düştü.
Devriye gezen iki polisten biri hemen raylara indi. Baygın kadını kaldıran polise platformdaki meslektaşı da yardım etti.

Kadın başından yaralandı

Kadın, raylardan saniyeler içinde çıkarılırdı. Baygınlık geçiren kadının başından yaralandığı, New York Üniversitesi Langone Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
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