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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220623/nike-rusyadan-tamamen-cekildi-1057823238.html
Nike, Rusya'dan tamamen çekildi
Nike, Rusya'dan tamamen çekildi
ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'yı tamamen terk etme kararı aldığını duyurdu. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T14:40+0300
2022-06-23T14:40+0300
ukrayna krizi
nike
rusya
marka
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Ukrayna'ya dönük özel askeri operasyonunun ardından çok sayıda şirket Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırırken ABD merkezli spor giyim markası Nike da ülkeden tamamen çekilme kararı aldığını bildirdi.Reuters ajansı, şirketten gelen e-postayı aktararak, şirketin Rusya'yı terk etme yönünde karar aldığını doğruladı.Mart ayında Nike, Rusya'daki müşterilere malların teslimatını garanti edemediğini ve bu nedenle 'Nike.com' web sitesinde ve mobil uygulamasında satın alımların 'geçici olarak durdurulduğunu' açıklamıştı.Şirket, mayıs ayında ise Rusya'daki ortaklarıyla yeni sözleşmeler yapmayacağını ve mevcut sözleşmeleri de yenilemeyeceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220614/peskov-bircok-batili-sirket-ilk-firsatta-rusyaya-donmeye-hazir--1057402393.html
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nike, rusya, marka

Nike, Rusya'dan tamamen çekildi

14:40 23.06.2022
© AFP 2022 / Drew AngererNike
Nike - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer
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ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'yı tamamen terk etme kararı aldığını duyurdu.
Ukrayna'ya dönük özel askeri operasyonunun ardından çok sayıda şirket Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırırken ABD merkezli spor giyim markası Nike da ülkeden tamamen çekilme kararı aldığını bildirdi.
Reuters ajansı, şirketten gelen e-postayı aktararak, şirketin Rusya'yı terk etme yönünde karar aldığını doğruladı.
Mart ayında Nike, Rusya'daki müşterilere malların teslimatını garanti edemediğini ve bu nedenle 'Nike.com' web sitesinde ve mobil uygulamasında satın alımların 'geçici olarak durdurulduğunu' açıklamıştı.
Şirket, mayıs ayında ise Rusya'daki ortaklarıyla yeni sözleşmeler yapmayacağını ve mevcut sözleşmeleri de yenilemeyeceğini duyurmuştu.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
Ukrayna krizi
Peskov: Birçok Batılı şirket, ilk fırsatta Rusya'ya dönmeye hazır
14 Haziran , 14:31
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