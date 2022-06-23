https://tr.sputniknews.com/20220623/nike-rusyadan-tamamen-cekildi-1057823238.html

Nike, Rusya'dan tamamen çekildi

Nike, Rusya'dan tamamen çekildi

ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'yı tamamen terk etme kararı aldığını duyurdu. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T14:40+0300

2022-06-23T14:40+0300

2022-06-23T14:40+0300

ukrayna krizi

nike

rusya

marka

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Ukrayna'ya dönük özel askeri operasyonunun ardından çok sayıda şirket Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırırken ABD merkezli spor giyim markası Nike da ülkeden tamamen çekilme kararı aldığını bildirdi.Reuters ajansı, şirketten gelen e-postayı aktararak, şirketin Rusya'yı terk etme yönünde karar aldığını doğruladı.Mart ayında Nike, Rusya'daki müşterilere malların teslimatını garanti edemediğini ve bu nedenle 'Nike.com' web sitesinde ve mobil uygulamasında satın alımların 'geçici olarak durdurulduğunu' açıklamıştı.Şirket, mayıs ayında ise Rusya'daki ortaklarıyla yeni sözleşmeler yapmayacağını ve mevcut sözleşmeleri de yenilemeyeceğini duyurmuştu.

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nike, rusya, marka