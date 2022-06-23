https://tr.sputniknews.com/20220623/nike-rusyadan-tamamen-cekildi-1057823238.html
Nike, Rusya'dan tamamen çekildi
Nike, Rusya'dan tamamen çekildi
ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'yı tamamen terk etme kararı aldığını duyurdu. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T14:40+0300
2022-06-23T14:40+0300
2022-06-23T14:40+0300
ukrayna krizi
nike
rusya
marka
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Ukrayna'ya dönük özel askeri operasyonunun ardından çok sayıda şirket Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırırken ABD merkezli spor giyim markası Nike da ülkeden tamamen çekilme kararı aldığını bildirdi.Reuters ajansı, şirketten gelen e-postayı aktararak, şirketin Rusya'yı terk etme yönünde karar aldığını doğruladı.Mart ayında Nike, Rusya'daki müşterilere malların teslimatını garanti edemediğini ve bu nedenle 'Nike.com' web sitesinde ve mobil uygulamasında satın alımların 'geçici olarak durdurulduğunu' açıklamıştı.Şirket, mayıs ayında ise Rusya'daki ortaklarıyla yeni sözleşmeler yapmayacağını ve mevcut sözleşmeleri de yenilemeyeceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220614/peskov-bircok-batili-sirket-ilk-firsatta-rusyaya-donmeye-hazir--1057402393.html
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nike, rusya, marka
Nike, Rusya'dan tamamen çekildi
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ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'yı tamamen terk etme kararı aldığını duyurdu.
Ukrayna'ya dönük özel askeri operasyonunun ardından çok sayıda şirket Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırırken ABD merkezli spor giyim markası Nike da ülkeden tamamen çekilme kararı aldığını bildirdi.
Reuters ajansı, şirketten gelen e-postayı aktararak, şirketin Rusya'yı terk etme yönünde karar aldığını doğruladı.
Mart ayında Nike, Rusya'daki müşterilere malların teslimatını garanti edemediğini ve bu nedenle 'Nike.com' web sitesinde ve mobil uygulamasında satın alımların 'geçici olarak durdurulduğunu' açıklamıştı.
Şirket, mayıs ayında ise Rusya'daki ortaklarıyla yeni sözleşmeler yapmayacağını ve mevcut sözleşmeleri de yenilemeyeceğini duyurmuştu.