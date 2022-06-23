https://tr.sputniknews.com/20220623/peynirciler-carsisinda-60-esnaf-kepenk-indirdi-tenekelerle-alanlar-simdi-gramla-istiyor-1057824995.html

Peynirciler Çarşısı'nda 60 esnaf kepenk indirdi: 'Tenekelerle alanlar şimdi gramla istiyor'

Peynirciler Çarşısı'nda 60 esnaf kepenk indirdi: 'Tenekelerle alanlar şimdi gramla istiyor'

Diyarbakır’da 30 yıllık Peynirciler Çarşısı’nda esnaf kepenk indiriyor. Daha önce 81 dükkanın bulunduğu çarşıda, kapanmalarla sayı 20’ye düştü. Artan... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T14:49+0300

2022-06-23T14:49+0300

2022-06-23T14:58+0300

görüş

peynir tenekesi

zam

diyarbakır

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Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ndeki 30 yıllık Peynirciler Çarşısı tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Daha önce hareketli olan ve tonlarca peynirin satıldığı çarşıda satışlar durma noktasına geldi. 25 liraya satılan Diyarbakır’ın meşhur örgü peyniri zamlarla birlikte şuan 80 liraya satılıyor. Artan fiyatlar nedeniyle iş yapamayan esnaf dükkanına kilit vuruyor. Daha önce 81 dükkanın bulunduğu çarşıda açık olan iş yeri sayısı 20’ye düştü. 2015 Sur olayları zamanında kapanmaların başladığı çarşıda, artan maliyetler ve zamların etkisiyle 60’a yakın esnaf kepenk indirdi. Çarşıda, son bir yılda en az 20 iş yerinin kapandığını söyleyen esnaflar, “Böyle devam ederse biz de kapatmak zorunda kalacağız” diyor.‘Çarşı esnafın yüzde 70’i kapattı, böyle devam ederse biz de kapatacağız’Sputnik’e konuşan çarşı esnaflarından Abdurrahman Tanrıkulu, artan maliyetlere dikkat çekerek şunları söyledi:‘Eskiden 81 dükkan vardı, şimdi 20 dükkan kaldı’Nevzat Tekin adlı esnaf da alım gücünün düştüğünü ve vatandaşın peynir alamadığını söylüyor.“Eskiden millet gelip kış için 1-2 teneke peynir alıyordu” diyen Tekin “Şimdi gelip gramla alıyorlar. 10 liraya, 20 liraya, bir baş istiyorlar. Şu anda hepimiz boş oturuyoruz. Sağımızda solumuzdaki dükkanlar hepsi kapattı. Zamlardan dolayı vatandaşın alım gücü azaldı, artık buraya gelmiyor. Köylü de gelmiyor. Mazot zamlanmış, elektrik, su zamlanmış. Eskiden az çok geçimimizi yapıyorduk, şimdi başa baş, bazen de zararına iş yapıyoruz. Böyle devam ederse biz de kapatıp gideceğiz. Eskiden 81 dükkan vardı şimdi 20 dükkan kaldı. Çarşının durumu da kötü. Kanallar kaldırmıyor. Kötü koku yayılıyor. 1993’ten beri buradayım, bu çarşıya bir çivi bile çakmadılar. Kendi imkanlarımızla koruduk. Diyarbakır’a yakışır bir peynir pazarı istiyoruz” dedi.‘Vatandaş 1 kilo peynirden 1 lira düşürmek için 10 tur atıyor’Esnaflardan Şeyhmus İlan da aynı sorunlardan şikayetçi. İlan “1-2 senedir millet perişan olmuş, kimse bir şey alamıyor. Gelip 1 kilo peynir alamıyor, alım gücü bitmiş sıfır. Eski esnafız ama yine de zorla geçiniyoruz. Satışlar sıfırın altına düşmüş. Eskiden tonlarca peynir satıyorduk şimdi peynir sezonudur ama peynir satamıyoruz. Vatandaş 1 kilo peynirden 1 lira düşürmek için 10 tur atıyor” şeklinde konuştu.

diyarbakır

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2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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peynir tenekesi, zam, diyarbakır