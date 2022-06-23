https://tr.sputniknews.com/20220623/polise-yumruk-atan-milletvekili-icin-yeni-karar-1057831248.html

Polise yumruk atan milletvekili için yeni karar

Polise yumruk atan milletvekili için yeni karar

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T16:26+0300

2022-06-23T16:26+0300

2022-06-23T16:26+0300

politika

salihe aydeniz

demokratik bölgeler partisi (dbp)

dbp

komisyon

tbmm

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İstanbul Kadıköy'de polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki 5 fezleke, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'da ele alındı.Komisyonda 4'ü 2019 yılına ait 5 fezleke okundu.Fezlekelerde Aydeniz'in katıldığı izinsiz gösterilerde polisi kolundan ısırdığı, polise yumruk attığı olaylara yer verildi.Karma Komisyon, dosyalara ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.Aydeniz'in kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek, görevini yaptırmamak, terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarından dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220616/adalet-bakani-bozdagdan-salihe-aydeniz-aciklamasi-dokunulmazlik-fezlekesi-haftaya-tbmmye-gelir-1057504344.html

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salihe aydeniz, demokratik bölgeler partisi (dbp), dbp, komisyon, tbmm