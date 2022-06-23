https://tr.sputniknews.com/20220623/polise-yumruk-atan-milletvekili-icin-yeni-karar-1057831248.html
Polise yumruk atan milletvekili için yeni karar
Polise yumruk atan milletvekili için yeni karar
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T16:26+0300
2022-06-23T16:26+0300
2022-06-23T16:26+0300
politika
salihe aydeniz
demokratik bölgeler partisi (dbp)
dbp
komisyon
tbmm
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İstanbul Kadıköy'de polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki 5 fezleke, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'da ele alındı.Komisyonda 4'ü 2019 yılına ait 5 fezleke okundu.Fezlekelerde Aydeniz'in katıldığı izinsiz gösterilerde polisi kolundan ısırdığı, polise yumruk attığı olaylara yer verildi.Karma Komisyon, dosyalara ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.Aydeniz'in kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek, görevini yaptırmamak, terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarından dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220616/adalet-bakani-bozdagdan-salihe-aydeniz-aciklamasi-dokunulmazlik-fezlekesi-haftaya-tbmmye-gelir-1057504344.html
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salihe aydeniz, demokratik bölgeler partisi (dbp), dbp, komisyon, tbmm
Polise yumruk atan milletvekili için yeni karar
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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.
İstanbul Kadıköy'de polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki 5 fezleke, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'da ele alındı.
Komisyonda 4'ü 2019 yılına ait 5 fezleke okundu.
Fezlekelerde Aydeniz'in katıldığı izinsiz gösterilerde polisi kolundan ısırdığı, polise yumruk attığı olaylara yer verildi.
Karma Komisyon, dosyalara ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.
Aydeniz'in kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek, görevini yaptırmamak, terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarından dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.