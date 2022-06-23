https://tr.sputniknews.com/20220623/putin-dunya-ekonomisinde-bazi-ulkelerin-egoistligi-yuzunden-olusan-krizden-isbirligiyle-cikilabilir-1057831052.html

Putin: Dünya ekonomisinde bazı ülkelerin egoistliği yüzünden oluşan krizden işbirliğiyle çıkılabilir

Putin: Dünya ekonomisinde bazı ülkelerin egoistliği yüzünden oluşan krizden işbirliğiyle çıkılabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya ekonomisindeki krizin bazı ülkelerin egoist eylemleri sonucunda ortaya çıktığını, bu durumdan çıkışın da dürüst... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T16:20+0300

2022-06-23T16:20+0300

2022-06-23T16:20+0300

ukrayna krizi

brics

vladimir putin

rusya

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Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS zirvesinde video-konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, “Finansal mekanizmaları kullanarak, esasında makro ekonomi politikalarında kendi yaptıkları hataları tüm dünyaya ödeten bazı ülkelerin üstünde iyi düşünülmemiş, egoist eylemleri yüzünden dünya ekonomisinde oluşan krizden çıkış, sadece ve sadece dürüst ve karşılıklı yarar getiren işbirliği ile mümkün olabilir” dedi. Putin konuşmasında, “Anlaşmazlık ve çatışmalarla, terör ve organize suçla mücadele, ayrıca iklim değişikliği ve tehlikeli virüslerin yayılımı konularıyla ilgili sorunların üstünden sadece beraber gelebiliriz” mesajını verdi. Rusya lideri, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS’in rolüne ilişkin, “Devletlerarası ilişkilerde gerçek manada çok kutuplu bir sistemin oluşması için pozitif ve birleştirici bir yol izlenmesinde BRICS’in liderliği şimdiye dek hiçbir zaman olmadığı kadar gerekli” ifadelerini kullandı. Putin, BRICS’in dünya sahnesindeki otoritesinin ve etkisinin her geçen sene giderek artmakta olduğunu da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220622/putin-bati-ulkelerin-ihmalleri-nedeniyle-kuresel-ekonomideki-sorunlar-kronik-hale-geldi-1057758830.html

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