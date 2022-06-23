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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220623/putin-dunya-ekonomisinde-bazi-ulkelerin-egoistligi-yuzunden-olusan-krizden-isbirligiyle-cikilabilir-1057831052.html
Putin: Dünya ekonomisinde bazı ülkelerin egoistliği yüzünden oluşan krizden işbirliğiyle çıkılabilir
Putin: Dünya ekonomisinde bazı ülkelerin egoistliği yüzünden oluşan krizden işbirliğiyle çıkılabilir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya ekonomisindeki krizin bazı ülkelerin egoist eylemleri sonucunda ortaya çıktığını, bu durumdan çıkışın da dürüst... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T16:20+0300
2022-06-23T16:20+0300
ukrayna krizi
brics
vladimir putin
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS zirvesinde video-konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, “Finansal mekanizmaları kullanarak, esasında makro ekonomi politikalarında kendi yaptıkları hataları tüm dünyaya ödeten bazı ülkelerin üstünde iyi düşünülmemiş, egoist eylemleri yüzünden dünya ekonomisinde oluşan krizden çıkış, sadece ve sadece dürüst ve karşılıklı yarar getiren işbirliği ile mümkün olabilir” dedi. Putin konuşmasında, “Anlaşmazlık ve çatışmalarla, terör ve organize suçla mücadele, ayrıca iklim değişikliği ve tehlikeli virüslerin yayılımı konularıyla ilgili sorunların üstünden sadece beraber gelebiliriz” mesajını verdi. Rusya lideri, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS’in rolüne ilişkin, “Devletlerarası ilişkilerde gerçek manada çok kutuplu bir sistemin oluşması için pozitif ve birleştirici bir yol izlenmesinde BRICS’in liderliği şimdiye dek hiçbir zaman olmadığı kadar gerekli” ifadelerini kullandı. Putin, BRICS’in dünya sahnesindeki otoritesinin ve etkisinin her geçen sene giderek artmakta olduğunu da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220622/putin-bati-ulkelerin-ihmalleri-nedeniyle-kuresel-ekonomideki-sorunlar-kronik-hale-geldi-1057758830.html
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brics, vladimir putin, rusya

Putin: Dünya ekonomisinde bazı ülkelerin egoistliği yüzünden oluşan krizden işbirliğiyle çıkılabilir

16:20 23.06.2022
© Sputnik / Михаил Метцель / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© Sputnik / Михаил Метцель
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya ekonomisindeki krizin bazı ülkelerin egoist eylemleri sonucunda ortaya çıktığını, bu durumdan çıkışın da dürüst biçimde kurulacak işbirliği ile mümkün olacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS zirvesinde video-konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, “Finansal mekanizmaları kullanarak, esasında makro ekonomi politikalarında kendi yaptıkları hataları tüm dünyaya ödeten bazı ülkelerin üstünde iyi düşünülmemiş, egoist eylemleri yüzünden dünya ekonomisinde oluşan krizden çıkış, sadece ve sadece dürüst ve karşılıklı yarar getiren işbirliği ile mümkün olabilir” dedi.
Putin konuşmasında, “Anlaşmazlık ve çatışmalarla, terör ve organize suçla mücadele, ayrıca iklim değişikliği ve tehlikeli virüslerin yayılımı konularıyla ilgili sorunların üstünden sadece beraber gelebiliriz” mesajını verdi.
Rusya lideri, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS’in rolüne ilişkin, “Devletlerarası ilişkilerde gerçek manada çok kutuplu bir sistemin oluşması için pozitif ve birleştirici bir yol izlenmesinde BRICS’in liderliği şimdiye dek hiçbir zaman olmadığı kadar gerekli” ifadelerini kullandı.
Putin, BRICS’in dünya sahnesindeki otoritesinin ve etkisinin her geçen sene giderek artmakta olduğunu da sözlerine ekledi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
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