https://tr.sputniknews.com/20220623/resmen-aciklandi-okan-buruk-galatasarayda-1057796052.html
Resmen açıklandı: Okan Buruk Galatasaray'da
Resmen açıklandı: Okan Buruk Galatasaray'da
Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Okan Buruk'u getirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T00:47+0300
2022-06-23T00:47+0300
2022-06-23T01:07+0300
okan buruk
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Galatasaray Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını açıkladı.NTV'nin haberine göre Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
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okan buruk
Resmen açıklandı: Okan Buruk Galatasaray'da
00:47 23.06.2022 (güncellendi: 01:07 23.06.2022) Abone ol
Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Okan Buruk'u getirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Galatasaray Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
NTV'nin haberine
göre Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.