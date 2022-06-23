https://tr.sputniknews.com/20220623/resmen-aciklandi-okan-buruk-galatasarayda-1057796052.html

Resmen açıklandı: Okan Buruk Galatasaray'da

Resmen açıklandı: Okan Buruk Galatasaray'da

Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Okan Buruk'u getirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T00:47+0300

2022-06-23T00:47+0300

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okan buruk

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Galatasaray Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını açıkladı.NTV'nin haberine göre Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

okan buruk