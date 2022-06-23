https://tr.sputniknews.com/20220623/restoran-calisanlari-tencere-satir-ve-kepce-ile-birbirlerine-saldirdi-1057815470.html

Restoran çalışanları tencere, satır ve kepçe ile birbirlerine saldırdı

Restoran çalışanları tencere, satır ve kepçe ile birbirlerine saldırdı

İstanbul'da bir restoranın mutfak kısmında kavga çıktı. İşçiler birbirlerine mutfak gereçleri ile saldırdı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T12:59+0300

2022-06-23T12:59+0300

2022-06-23T12:59+0300

türkiye

kavga

istanbul

mutfak

restoran

işçi

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İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde iddialara göre, yabancı uyruklu iki çalışan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, taraflardan biri iş arkadaşına mutfak malzemesi ile saldırdı. İşçiler birbirlerine tencere, satır ve kepçelerle vurdu. Zeminin kaygan olması nedeniyle yere düşen işçiler bir süre yerde debelendi. Diğer çalışanların olaya müdahale etmesi ile işçiler birbirlerinden ayrılırken taraflardan biri hafif şekilde yaralandı. Yaşanan o kavga anları ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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kavga, istanbul, mutfak, restoran, işçi