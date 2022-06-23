https://tr.sputniknews.com/20220623/restoran-calisanlari-tencere-satir-ve-kepce-ile-birbirlerine-saldirdi-1057815470.html
Restoran çalışanları tencere, satır ve kepçe ile birbirlerine saldırdı
Restoran çalışanları tencere, satır ve kepçe ile birbirlerine saldırdı
İstanbul'da bir restoranın mutfak kısmında kavga çıktı. İşçiler birbirlerine mutfak gereçleri ile saldırdı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T12:59+0300
2022-06-23T12:59+0300
2022-06-23T12:59+0300
türkiye
kavga
istanbul
mutfak
restoran
işçi
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İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde iddialara göre, yabancı uyruklu iki çalışan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, taraflardan biri iş arkadaşına mutfak malzemesi ile saldırdı. İşçiler birbirlerine tencere, satır ve kepçelerle vurdu. Zeminin kaygan olması nedeniyle yere düşen işçiler bir süre yerde debelendi. Diğer çalışanların olaya müdahale etmesi ile işçiler birbirlerinden ayrılırken taraflardan biri hafif şekilde yaralandı. Yaşanan o kavga anları ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220621/ev-sahibi-ile-kiraci-arasinda-sopali-yumruklu-kavga-1057686583.html
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kavga, istanbul, mutfak, restoran, işçi
Restoran çalışanları tencere, satır ve kepçe ile birbirlerine saldırdı
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İstanbul'da bir restoranın mutfak kısmında kavga çıktı. İşçiler birbirlerine mutfak gereçleri ile saldırdı.
İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde iddialara göre, yabancı uyruklu iki çalışan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada, taraflardan biri iş arkadaşına mutfak malzemesi ile saldırdı. İşçiler birbirlerine tencere, satır ve kepçelerle vurdu. Zeminin kaygan olması nedeniyle yere düşen işçiler bir süre yerde debelendi.
Diğer çalışanların olaya müdahale etmesi ile işçiler birbirlerinden ayrılırken taraflardan biri hafif şekilde yaralandı. Yaşanan o kavga anları ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.