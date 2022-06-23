https://tr.sputniknews.com/20220623/rus-disisleri-bati-rusya-ile-turkiye-arasindaki-hava-ulasimini-bozmayi-hedefledi-1057840533.html
Rus Dışişleri: Batı, Rusya ile Türkiye arasındaki hava ulaşımını bozmayı hedefledi
Rus Dışişleri: Batı, Rusya ile Türkiye arasındaki hava ulaşımını bozmayı hedefledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Batılı ülkelerin uyguladıkları yaptırımlarla Rusya ile Türkiye arasındaki hava... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T19:13+0300
2022-06-23T19:13+0300
2022-06-23T19:14+0300
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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pilipson, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına değindi.Rus diplomat, “Batı yaptırımlarının diğer şeylerin yanı sıra Rus-Türk hava ulaşımını bozmayı da hedeflediğini dikkate almalıyız. Bu nedenle Türkiye'ye seyahat eden turistlerimizin yaşayabileceği her türlü risk ve rahatsızlığı ortadan kaldırmak için iki ülkenin ilgili birimleri yoğun bir şekilde çalışıyor” diye konuştu.Mevcut durumda bir dizi ülke Ruslara karşı düpedüz düşmanlığa varan Rus karşıtı politikayı açık bir şekilde izlerken günlük diplomatik çalışmalarda yurttaşların hak ve çıkarlarını korumanın öneminin defalarca arttığını kaydeden Pilipson, sözlerini şöyle sürdürdü:Pilipson, “Son yıllarda, özellikle koronavirüs pandemisinin kritik aşamasında ülkeye dönüş seferleri düzenlemek ve zorlu yaşam durumlarına düşen vatandaşlara yardım sağlamak dahil, akıcı ulaşım sağlama konusunda değerli deneyimler kazandık. Bu nedenle, bu konuda her şeyin iyi olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
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rusya, türkiye, ukrayna krizi, turist, havayolu
Rus Dışişleri: Batı, Rusya ile Türkiye arasındaki hava ulaşımını bozmayı hedefledi
19:13 23.06.2022 (güncellendi: 19:14 23.06.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Batılı ülkelerin uyguladıkları yaptırımlarla Rusya ile Türkiye arasındaki hava ulaşımını da bozmayı hedeflediğini belirtti.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pilipson, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına değindi.
Rus diplomat, “Batı yaptırımlarının diğer şeylerin yanı sıra Rus-Türk hava ulaşımını bozmayı da hedeflediğini dikkate almalıyız. Bu nedenle Türkiye'ye seyahat eden turistlerimizin yaşayabileceği her türlü risk ve rahatsızlığı ortadan kaldırmak için iki ülkenin ilgili birimleri yoğun bir şekilde çalışıyor” diye konuştu.
Mevcut durumda bir dizi ülke Ruslara karşı düpedüz düşmanlığa varan Rus karşıtı politikayı açık bir şekilde izlerken günlük diplomatik çalışmalarda yurttaşların hak ve çıkarlarını korumanın öneminin defalarca arttığını kaydeden Pilipson, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türk meslektaşlar, sert dış baskılara rağmen dayandı ve ulusal çıkarları doğrultusunda Rusya ile işbirliğine devam ediyor. Elbette bu, ikili ilişkilerde en önemli ve göze çarpan alanlardan biri olmaya devam eden turizm için de geçerli. Genel olarak Ankara'nın Türkiye'deki Ruslara eksiksiz ve güvenli tatil için tüm koşulları yaratma vaatlerinden memnunuz, konuyu öncelikli olarak kontrol altında tutuyoruz.”
Pilipson, “Son yıllarda, özellikle koronavirüs pandemisinin kritik aşamasında ülkeye dönüş seferleri düzenlemek ve zorlu yaşam durumlarına düşen vatandaşlara yardım sağlamak dahil, akıcı ulaşım sağlama konusunda değerli deneyimler kazandık. Bu nedenle, bu konuda her şeyin iyi olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.