https://tr.sputniknews.com/20220623/rus-disisleri-bati-rusya-ile-turkiye-arasindaki-hava-ulasimini-bozmayi-hedefledi-1057840533.html

Rus Dışişleri: Batı, Rusya ile Türkiye arasındaki hava ulaşımını bozmayı hedefledi

Rus Dışişleri: Batı, Rusya ile Türkiye arasındaki hava ulaşımını bozmayı hedefledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Batılı ülkelerin uyguladıkları yaptırımlarla Rusya ile Türkiye arasındaki hava... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T19:13+0300

2022-06-23T19:13+0300

2022-06-23T19:14+0300

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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pilipson, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına değindi.Rus diplomat, “Batı yaptırımlarının diğer şeylerin yanı sıra Rus-Türk hava ulaşımını bozmayı da hedeflediğini dikkate almalıyız. Bu nedenle Türkiye'ye seyahat eden turistlerimizin yaşayabileceği her türlü risk ve rahatsızlığı ortadan kaldırmak için iki ülkenin ilgili birimleri yoğun bir şekilde çalışıyor” diye konuştu.Mevcut durumda bir dizi ülke Ruslara karşı düpedüz düşmanlığa varan Rus karşıtı politikayı açık bir şekilde izlerken günlük diplomatik çalışmalarda yurttaşların hak ve çıkarlarını korumanın öneminin defalarca arttığını kaydeden Pilipson, sözlerini şöyle sürdürdü:Pilipson, “Son yıllarda, özellikle koronavirüs pandemisinin kritik aşamasında ülkeye dönüş seferleri düzenlemek ve zorlu yaşam durumlarına düşen vatandaşlara yardım sağlamak dahil, akıcı ulaşım sağlama konusunda değerli deneyimler kazandık. Bu nedenle, bu konuda her şeyin iyi olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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rusya, türkiye, ukrayna krizi, turist, havayolu