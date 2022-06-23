https://tr.sputniknews.com/20220623/rusya-afganistana-tahil-yardiminda-bulunmaya-haziriz-1057845000.html
Rusya: Afganistan’a tahıl yardımında bulunmaya hazırız
Rusya: Afganistan’a tahıl yardımında bulunmaya hazırız
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, gerekirse Afganistan’a tahıl yardımında bulunmaya hazır olduklarını berlirtti. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T20:57+0300
2022-06-23T20:57+0300
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Rusya’ya yönelik gayri meşru yaptırımların, lojistik ve mali zincirleri yıkarak insani örgütlerle işbirliğini etkilemesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getiren Nebenzya, “Gerekirse Afganistan’a tahıl tedarik ederek yardım sağlamaya hazır olacağız” dedi.Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini sağlıyor. Batı'nın Rus gemilerine uyguladığı yaptırımlar ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki başıboş mayınları nedeniyle sevkiyatlar aksıyor. Fakat Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle tahıl sevkiyatı gerçekleştirilemediği için bugün bir dizi ülke, açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.
https://tr.sputniknews.com/20220512/putin-rusya-karsiti-yaptirimlar-kuresel-krize-yol-acacak-1056308521.html
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rusya, afganistan, tahıl
Rusya: Afganistan’a tahıl yardımında bulunmaya hazırız
20:57 23.06.2022 (güncellendi: 21:18 23.06.2022) Abone ol
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, gerekirse Afganistan’a tahıl yardımında bulunmaya hazır olduklarını berlirtti.
Rusya’ya yönelik gayri meşru yaptırımların, lojistik ve mali zincirleri yıkarak insani örgütlerle işbirliğini etkilemesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getiren Nebenzya, “Gerekirse Afganistan’a tahıl tedarik ederek yardım sağlamaya hazır olacağız” dedi.
Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini sağlıyor. Batı'nın Rus gemilerine uyguladığı yaptırımlar ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki başıboş mayınları nedeniyle sevkiyatlar aksıyor. Fakat Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle tahıl sevkiyatı gerçekleştirilemediği için bugün bir dizi ülke, açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.