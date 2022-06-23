https://tr.sputniknews.com/20220623/rusya-afganistana-tahil-yardiminda-bulunmaya-haziriz-1057845000.html

Rusya: Afganistan’a tahıl yardımında bulunmaya hazırız

Rusya: Afganistan’a tahıl yardımında bulunmaya hazırız

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, gerekirse Afganistan’a tahıl yardımında bulunmaya hazır olduklarını berlirtti. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T20:57+0300

2022-06-23T20:57+0300

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Rusya’ya yönelik gayri meşru yaptırımların, lojistik ve mali zincirleri yıkarak insani örgütlerle işbirliğini etkilemesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getiren Nebenzya, “Gerekirse Afganistan’a tahıl tedarik ederek yardım sağlamaya hazır olacağız” dedi.Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini sağlıyor. Batı'nın Rus gemilerine uyguladığı yaptırımlar ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki başıboş mayınları nedeniyle sevkiyatlar aksıyor. Fakat Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle tahıl sevkiyatı gerçekleştirilemediği için bugün bir dizi ülke, açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

https://tr.sputniknews.com/20220512/putin-rusya-karsiti-yaptirimlar-kuresel-krize-yol-acacak-1056308521.html

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