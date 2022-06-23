https://tr.sputniknews.com/20220623/rusya-disisleri-yunanistan-rus-turistler-icin-artik-guvenli-bir-ulke-degil-1057814521.html
Rusya Dışişleri: Yunanistan, Rus turistler için artık güvenli bir ülke değil
Rusya Dışişleri: Yunanistan, Rus turistler için artık güvenli bir ülke değil
Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Yunanistan'ın Rus turistler için artık güvenli bir ülke olmadığını söyledi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T12:47+0300
2022-06-23T12:47+0300
2022-06-23T12:47+0300
ukrayna krizi
rus turist
rusya dışişleri bakanlığı
yunanistan
yuriy pilipson
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1042549677_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_13010b50b34d30ea7cda71388c6e8686.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Yunanistan'daki Ruslara ayrımcılık ve saldırı yapıldığına dair mesajlar geldiğini belirten Pilipson, Yunan yetkililerden bitmek bilmeyen Rusya karşıtı açıklamaların geldiğine, Yunan basınında Ukrayna'daki olaylar hakkında dezenformasyon yapıldığına ve Rus haber kaynaklarının uzun süre önce engellendiğine dikkat çekti.Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'ne ve Selanik Başkonsolosluğu'na Ruslardan yasal hak ve çıkarlarının ihlal edildiğine dair şikayetler geldiğini anlatan Pilipson, vatandaşlarına bir olay yaşandığında suçluların cezalandırılması için Yunan kolluk kuvvetlerine başvurmalarını tavsiye etti.Pilipson, Rus diplomatik personelinin sayısının azaltılması nedeniyle diplomatik temsilciliklerinin imkanlarının ciddi şekilde kısıtlandığını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/yunanistan-gaz-sirketlerinin-fiyat-artislarindan-elde-edecegi-gelire-yuzde-90lik-vergi-uygulayacak-1057725115.html
yunanistan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1042549677_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_afe7fef68f97c9c97e04f9bf811742fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rus turist, rusya dışişleri bakanlığı, yunanistan, yuriy pilipson, ukrayna
Rusya Dışişleri: Yunanistan, Rus turistler için artık güvenli bir ülke değil
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Yunanistan'ın Rus turistler için artık güvenli bir ülke olmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Yunanistan'daki Ruslara ayrımcılık ve saldırı yapıldığına dair mesajlar geldiğini belirten Pilipson, Yunan yetkililerden bitmek bilmeyen Rusya karşıtı açıklamaların geldiğine, Yunan basınında Ukrayna'daki olaylar hakkında dezenformasyon yapıldığına ve Rus haber kaynaklarının uzun süre önce engellendiğine dikkat çekti.
Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'ne ve Selanik Başkonsolosluğu'na Ruslardan yasal hak ve çıkarlarının ihlal edildiğine dair şikayetler geldiğini anlatan Pilipson, vatandaşlarına bir olay yaşandığında suçluların cezalandırılması için Yunan kolluk kuvvetlerine başvurmalarını tavsiye etti.
Pilipson, Rus diplomatik personelinin sayısının azaltılması nedeniyle diplomatik temsilciliklerinin imkanlarının ciddi şekilde kısıtlandığını da sözlerine ekledi.