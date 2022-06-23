https://tr.sputniknews.com/20220623/rusya-disisleri-yunanistan-rus-turistler-icin-artik-guvenli-bir-ulke-degil-1057814521.html

Rusya Dışişleri: Yunanistan, Rus turistler için artık güvenli bir ülke değil

Rusya Dışişleri: Yunanistan, Rus turistler için artık güvenli bir ülke değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Yunanistan'ın Rus turistler için artık güvenli bir ülke olmadığını söyledi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T12:47+0300

2022-06-23T12:47+0300

2022-06-23T12:47+0300

ukrayna krizi

rus turist

rusya dışişleri bakanlığı

yunanistan

yuriy pilipson

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Yunanistan'daki Ruslara ayrımcılık ve saldırı yapıldığına dair mesajlar geldiğini belirten Pilipson, Yunan yetkililerden bitmek bilmeyen Rusya karşıtı açıklamaların geldiğine, Yunan basınında Ukrayna'daki olaylar hakkında dezenformasyon yapıldığına ve Rus haber kaynaklarının uzun süre önce engellendiğine dikkat çekti.Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'ne ve Selanik Başkonsolosluğu'na Ruslardan yasal hak ve çıkarlarının ihlal edildiğine dair şikayetler geldiğini anlatan Pilipson, vatandaşlarına bir olay yaşandığında suçluların cezalandırılması için Yunan kolluk kuvvetlerine başvurmalarını tavsiye etti.Pilipson, Rus diplomatik personelinin sayısının azaltılması nedeniyle diplomatik temsilciliklerinin imkanlarının ciddi şekilde kısıtlandığını da sözlerine ekledi.

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