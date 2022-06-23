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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220623/rusya-disisleri-yunanistan-rus-turistler-icin-artik-guvenli-bir-ulke-degil-1057814521.html
Rusya Dışişleri: Yunanistan, Rus turistler için artık güvenli bir ülke değil
Rusya Dışişleri: Yunanistan, Rus turistler için artık güvenli bir ülke değil
Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Yunanistan'ın Rus turistler için artık güvenli bir ülke olmadığını söyledi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T12:47+0300
2022-06-23T12:47+0300
ukrayna krizi
rus turist
rusya dışişleri bakanlığı
yunanistan
yuriy pilipson
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Yunanistan'daki Ruslara ayrımcılık ve saldırı yapıldığına dair mesajlar geldiğini belirten Pilipson, Yunan yetkililerden bitmek bilmeyen Rusya karşıtı açıklamaların geldiğine, Yunan basınında Ukrayna'daki olaylar hakkında dezenformasyon yapıldığına ve Rus haber kaynaklarının uzun süre önce engellendiğine dikkat çekti.Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'ne ve Selanik Başkonsolosluğu'na Ruslardan yasal hak ve çıkarlarının ihlal edildiğine dair şikayetler geldiğini anlatan Pilipson, vatandaşlarına bir olay yaşandığında suçluların cezalandırılması için Yunan kolluk kuvvetlerine başvurmalarını tavsiye etti.Pilipson, Rus diplomatik personelinin sayısının azaltılması nedeniyle diplomatik temsilciliklerinin imkanlarının ciddi şekilde kısıtlandığını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/yunanistan-gaz-sirketlerinin-fiyat-artislarindan-elde-edecegi-gelire-yuzde-90lik-vergi-uygulayacak-1057725115.html
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rus turist, rusya dışişleri bakanlığı, yunanistan, yuriy pilipson, ukrayna

Rusya Dışişleri: Yunanistan, Rus turistler için artık güvenli bir ülke değil

12:47 23.06.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRus turist, Türkiye
Rus turist, Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Yunanistan'ın Rus turistler için artık güvenli bir ülke olmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Yunanistan'daki Ruslara ayrımcılık ve saldırı yapıldığına dair mesajlar geldiğini belirten Pilipson, Yunan yetkililerden bitmek bilmeyen Rusya karşıtı açıklamaların geldiğine, Yunan basınında Ukrayna'daki olaylar hakkında dezenformasyon yapıldığına ve Rus haber kaynaklarının uzun süre önce engellendiğine dikkat çekti.
Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'ne ve Selanik Başkonsolosluğu'na Ruslardan yasal hak ve çıkarlarının ihlal edildiğine dair şikayetler geldiğini anlatan Pilipson, vatandaşlarına bir olay yaşandığında suçluların cezalandırılması için Yunan kolluk kuvvetlerine başvurmalarını tavsiye etti.
Pilipson, Rus diplomatik personelinin sayısının azaltılması nedeniyle diplomatik temsilciliklerinin imkanlarının ciddi şekilde kısıtlandığını da sözlerine ekledi.
Yunanistan parlamentosu / Yunan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
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