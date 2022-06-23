https://tr.sputniknews.com/20220623/rusya-iki-eurobond-kupon-odemesini-ruble-cinsinden-gerceklestirdi-1057825559.html
Rusya, iki Eurobond kupon ödemesini ruble cinsinden gerçekleştirdi
Rusya, iki Eurobond kupon ödemesini ruble cinsinden gerçekleştirdi
Rusya Maliye Bakanlığı, dış borca yönelik tahvil ödemelerinin ruble cinsinden gerçekleştirildiğini duyurdu. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T14:59+0300
2022-06-23T14:59+0300
2022-06-23T14:59+0300
ekonomi
rusya
döviz
eurobond
kararname
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Bakanlığın açıklamasında, 2027 ve 2047 vadeli Eurobond kuponlarının 12.51 milyar ruble tutarındaki ödemelerinin, 22 Haziran 2022 tarihli Rusya Devlet Başkanı kararnamesi uyarınca ulusal Eurobond ödeme ajansı tarafından alındığı belirtildi.Bakanlık, böylece ilgili yükümlülüklerin ihraç belgelerinde belirlenen koşullara uygun olarak eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğini vurguladı.Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın döviz borcunun ruble cinsinden ödenmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.Döviz borcunun (Eurobond) ödenmesiyle yeni geçici prosedürün tanımlandığı kararnameye göre Rusya, döviz borcunu ruble olarak ödeyebilecek.Kararname uyarınca döviz borcu için ruble olarak yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarafların tutumundan bağımsız olarak 'gereğine uygun şekilde yerine getirilmiş' kabul edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220610/rusya-merkez-bankasi-yeniden-faiz-indirdi--1057236419.html
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rusya, döviz, eurobond, kararname
Rusya, iki Eurobond kupon ödemesini ruble cinsinden gerçekleştirdi
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Rusya Maliye Bakanlığı, dış borca yönelik tahvil ödemelerinin ruble cinsinden gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, 2027 ve 2047 vadeli Eurobond kuponlarının 12.51 milyar ruble tutarındaki ödemelerinin, 22 Haziran 2022 tarihli Rusya Devlet Başkanı kararnamesi uyarınca ulusal Eurobond ödeme ajansı tarafından alındığı belirtildi.
Bakanlık, böylece ilgili yükümlülüklerin ihraç belgelerinde belirlenen koşullara uygun olarak eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğini vurguladı.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın döviz borcunun ruble cinsinden ödenmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.
Döviz borcunun (Eurobond) ödenmesiyle yeni geçici prosedürün tanımlandığı kararnameye göre Rusya, döviz borcunu ruble olarak ödeyebilecek.
Kararname uyarınca döviz borcu için ruble olarak yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarafların tutumundan bağımsız olarak 'gereğine uygun şekilde yerine getirilmiş' kabul edilecek.