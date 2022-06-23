https://tr.sputniknews.com/20220623/rusya-iki-eurobond-kupon-odemesini-ruble-cinsinden-gerceklestirdi-1057825559.html

Rusya, iki Eurobond kupon ödemesini ruble cinsinden gerçekleştirdi

Rusya, iki Eurobond kupon ödemesini ruble cinsinden gerçekleştirdi

Rusya Maliye Bakanlığı, dış borca yönelik tahvil ödemelerinin ruble cinsinden gerçekleştirildiğini duyurdu. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T14:59+0300

2022-06-23T14:59+0300

2022-06-23T14:59+0300

ekonomi

rusya

döviz

eurobond

kararname

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Bakanlığın açıklamasında, 2027 ve 2047 vadeli Eurobond kuponlarının 12.51 milyar ruble tutarındaki ödemelerinin, 22 Haziran 2022 tarihli Rusya Devlet Başkanı kararnamesi uyarınca ulusal Eurobond ödeme ajansı tarafından alındığı belirtildi.Bakanlık, böylece ilgili yükümlülüklerin ihraç belgelerinde belirlenen koşullara uygun olarak eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğini vurguladı.Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın döviz borcunun ruble cinsinden ödenmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.Döviz borcunun (Eurobond) ödenmesiyle yeni geçici prosedürün tanımlandığı kararnameye göre Rusya, döviz borcunu ruble olarak ödeyebilecek.Kararname uyarınca döviz borcu için ruble olarak yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarafların tutumundan bağımsız olarak 'gereğine uygun şekilde yerine getirilmiş' kabul edilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220610/rusya-merkez-bankasi-yeniden-faiz-indirdi--1057236419.html

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