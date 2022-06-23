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https://tr.sputniknews.com/20220623/tanzanyada-maymunlarin-kacirdigi-1-aylik-bebek-hayatini-kaybetti-1057794456.html
Tanzanya’da maymunların kaçırdığı 1 aylık bebek hayatını kaybetti
Tanzanya’da maymunların kaçırdığı 1 aylık bebek hayatını kaybetti
Tanzanya'nın batısındaki Gombe Ulusal Parkı yakınlarında Mwamgongo köyündeki eve giren maymunların kaçırdığı 1 aylık bebek hayatını kaybetti. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T00:13+0300
2022-06-23T00:19+0300
dünya
tanzanya
maymun
bebek
saldırı
bebek ölümü
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Tanzanya'nın batısındaki Gombe Ulusal Parkı yakınlarında Kigoma'daki Mwamgongo köyünde dün eve giren maymunlar 1 aylık bebeği annesi emzirdiği sırada kaçırdığı bildirildi. Kigoma Bölge Komutanı James Manyama yaptığı açıklamada, bebeğin köylülerin onu kurtarmak için güç kullanması sonucu hayatını kaybettiğini aktararak, "(Anne) yardım için çığlık attı ve köylüler çocuğunu maymun sürüsünden geri almasına yardım etmek için evine koştu" dedi. Maymunların köylüleri görünce agresifleştiği ve saldırganlaştığını ifade eden Manyana, bebeğin başından ve boyundan yaralandığını belirterek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Anneye hangi maymun türünün saldırdığı henüz netlik kazanmazken polis, halktan milli parklardaki maymunlara karşı dikkatli olmaları yönünde çağrı yaptı.
tanzanya
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tanzanya, maymun, bebek, saldırı, bebek ölümü

Tanzanya’da maymunların kaçırdığı 1 aylık bebek hayatını kaybetti

00:13 23.06.2022 (güncellendi: 00:19 23.06.2022)
© REUTERS / Altaf HusseinHindistan, maymun
Hindistan, maymun - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© REUTERS / Altaf Hussein
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Tanzanya'nın batısındaki Gombe Ulusal Parkı yakınlarında Mwamgongo köyündeki eve giren maymunların kaçırdığı 1 aylık bebek hayatını kaybetti.
Tanzanya'nın batısındaki Gombe Ulusal Parkı yakınlarında Kigoma'daki Mwamgongo köyünde dün eve giren maymunlar 1 aylık bebeği annesi emzirdiği sırada kaçırdığı bildirildi.

Kigoma Bölge Komutanı James Manyama yaptığı açıklamada, bebeğin köylülerin onu kurtarmak için güç kullanması sonucu hayatını kaybettiğini aktararak, "(Anne) yardım için çığlık attı ve köylüler çocuğunu maymun sürüsünden geri almasına yardım etmek için evine koştu" dedi.

Maymunların köylüleri görünce agresifleştiği ve saldırganlaştığını ifade eden Manyana, bebeğin başından ve boyundan yaralandığını belirterek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Anneye hangi maymun türünün saldırdığı henüz netlik kazanmazken polis, halktan milli parklardaki maymunlara karşı dikkatli olmaları yönünde çağrı yaptı.
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