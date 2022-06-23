Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı

© AA Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Ani Ören Yeri'nin 5 bin yıllık tarihiyle çok önemli bir kent olduğunu söyledi. Ani'nin, Anadolu'daki Türk tarihi ve Türk mimarisinin başlangıcı olması dolayısıyla oldukça önemli yere sahip olduğunu anlatan Arslan, "Ani, 1064 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın gerçekleştirdiği fetihle Anadolu'nun Türklere açılan ilk kapısı olmuş ve nihayetinde Anadolu Türk mimarisinin ve Türk şehirciliğinin başlangıç noktası haline gelmiştir. Bu yüzden şehir her türden inşa edilen eserlerle şenlendirilmiş ve canlandırılmıştır" dedi. Arslan, çalışmaların 2019'dan beri sürdüğüne işaret ederek, şöyle devam etti: "Yürüttüğümüz kazı ve koruma çalışmalarına bu yıl yeniden başladık. Selçuklulara ait çarşı, konutlar, büyük hamam ve mezarlıkta devam eden kazı çalışmalarımıza 17 farklı üniversiteden bilim adamları ve öğrencilerden oluşan başta sanat tarihçiler olmak üzere arkeologlar, antropologlar, restoratör mimarların da dahil olduğu geniş ekiple çalışmalara devam etmekteyiz. Kazı çalışmalarımız alanda değil aynı zamanda kazı evimizde de devam etmektedir. Kazılarda çıkan taş eserler, seramik bulgular, sikke ve cam eserler gibi her türlü buluntu, kazı evimizdeki konservatör ve restoratör arkadaşlarımızca restore edilerek envantere kaydedilip Kars Müzesi'ne gönderilerek sergilenmektedir."