https://tr.sputniknews.com/20220623/tbmmnin-calisma-suresi-uzatildi-1057796827.html
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T01:20+0300
2022-06-23T01:20+0300
2022-06-23T01:20+0300
türkiye
tbmm
çalışma
süre
tatil
uzatma
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.Kararda, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 21.06.2022 tarihli 105'inci Birleşiminde karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220623/saglik-calisanlarinin-mali-haklarinin-iyilestirilmesini-iceren-kanun-resmi-gazetede-1057795359.html
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tbmm, çalışma, süre, tatil, uzatma
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.
Kararda, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 21.06.2022 tarihli 105'inci Birleşiminde karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.