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TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
tbmm
çalışma
süre
tatil
uzatma
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.Kararda, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 21.06.2022 tarihli 105'inci Birleşiminde karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220623/saglik-calisanlarinin-mali-haklarinin-iyilestirilmesini-iceren-kanun-resmi-gazetede-1057795359.html
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tbmm, çalışma, süre, tatil, uzatma

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

01:20 23.06.2022
© DHATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© DHA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.
Kararda, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 21.06.2022 tarihli 105'inci Birleşiminde karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
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