https://tr.sputniknews.com/20220623/tff-digiturk-ile-2-yillik-uzatma-sozlesmesi-yapilmasina-karar-verildi-1057855194.html

TFF: Digiturk ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına karar verildi

TFF: Digiturk ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Digiturk ile arasında yarın yayın hakları imza töreni düzenleneceğini açıkladı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

digiturk

ihale

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada "TFF ile uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni, 24 Haziran Cuma günü Riva'da düzenlenecektir.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly'nin katılımı ile gerçekleşecek imza töreni, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.00'da başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), digiturk, ihale