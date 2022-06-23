TFF: Digiturk ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına karar verildi
23:54 23.06.2022 (güncellendi: 00:28 24.06.2022)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Digiturk ile arasında yarın yayın hakları imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada "TFF ile uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni, 24 Haziran Cuma günü Riva'da düzenlenecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly'nin katılımı ile gerçekleşecek imza töreni, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.00'da başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly'nin katılımı ile gerçekleşecek imza töreni, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.00'da başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.
TFF ile uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni, 24 Haziran Cuma günü Riva'da düzenlenecektir.— TFF (@TFF_Org) June 23, 2022
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