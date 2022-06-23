Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220623/tff-digiturk-ile-2-yillik-uzatma-sozlesmesi-yapilmasina-karar-verildi-1057855194.html
TFF: Digiturk ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına karar verildi
TFF: Digiturk ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına karar verildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Digiturk ile arasında yarın yayın hakları imza töreni düzenleneceğini açıkladı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T23:54+0300
2022-06-24T00:28+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
digiturk
ihale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053626532_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a0511b7d54f305308145f92275250e03.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada "TFF ile uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni, 24 Haziran Cuma günü Riva'da düzenlenecektir.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly'nin katılımı ile gerçekleşecek imza töreni, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.00'da başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053626532_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_8b91d629bb87a73d6f1f6ea73c877147.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), digiturk, ihale

TFF: Digiturk ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına karar verildi

23:54 23.06.2022 (güncellendi: 00:28 24.06.2022)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
Abone olTelegram
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Digiturk ile arasında yarın yayın hakları imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada "TFF ile uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni, 24 Haziran Cuma günü Riva'da düzenlenecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly'nin katılımı ile gerçekleşecek imza töreni, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.00'da başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала